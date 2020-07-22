Куча оружия и боеприпасов: СМИ узнали фамилию харьковского подельника луцкого террориста

СМИ узнали фамилию харьковского подельника луцкого террориста / hk.npu.gov.ua

Стало известно, что задержанный в Харькове накануне подельник луцкого террориста Максима Кривоша (он же Плохой) носит фамилию Михайленко.

Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на свои источники в прокуратуре Харькова.

Сам задержанный утверждает, что все свое оружие и боеприпасы он привез из зоны военного конфликта на Донбасее в 2014/2015 годах и хранил в целях самообороны.

Кроме того, Михайленко говорит, что 21 июля 2020 года в 14.20 он получил посылку через сервис Новая почта, в которой находились монеты.

По словам источника среди правоохранителей, во время обыска у Михайленко обнаружили и изъяли:

4 корпуса гранат "РГД-5";

2 корпуса для ручных гранат "Ф-1";

6 запалов типа "УЗРГМ";

3 учебно-имитационных запала;

2 пистолета "ТТ";

1 пистолет "DREYSE";

гладкоствольное ружье "Cobalt";

122 патроны 12-го калибра;

67 патронов калибра 7,62 мм;

33 патрона калибра 7,65 мм.

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Напомним, утром во вторник, 21 июля 2020 года в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами.

Через некоторое время он выдвинул требования. Мужчина (быстро стало известного, что его зовут Максим Кривош) хотел, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Позже в Сети появилось видео президента Владимира Зеленского, который выполнил требование террориста, призвав смотреть фильм Земляне 2005 года. После того, как правоохранители задержали Кривоша, видео было удалено.