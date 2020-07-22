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Куча оружия и боеприпасов: СМИ узнали фамилию харьковского подельника луцкого террориста

Задержанный подельник Максима Кривоша утверждает, что все свое оружие раздобыл в зоне АТО.

22 июля 2020, 10:29
Подельник, Луцк
СМИ узнали фамилию харьковского подельника луцкого террориста / hk.npu.gov.ua

Стало известно, что задержанный в Харькове накануне подельник луцкого террориста Максима Кривоша (он же Плохой) носит фамилию Михайленко.

Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на свои источники в прокуратуре Харькова.

Сам задержанный утверждает, что все свое оружие и боеприпасы он привез из зоны военного конфликта на Донбасее в 2014/2015 годах и хранил в целях самообороны.

Кроме того, Михайленко говорит, что 21 июля 2020 года в 14.20 он получил посылку через сервис Новая почта, в которой находились монеты.

По словам источника среди правоохранителей, во время обыска у Михайленко обнаружили и изъяли:

  • 4 корпуса гранат "РГД-5";
  • 2 корпуса для ручных гранат "Ф-1";
  • 6 запалов типа "УЗРГМ";
  • 3 учебно-имитационных запала;
  • 2 пистолета "ТТ";
  • 1 пистолет "DREYSE";
  • гладкоствольное ружье "Cobalt";
  • 122 патроны 12-го калибра;
  • 67 патронов калибра 7,62 мм;
  • 33 патрона калибра 7,65 мм.

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Напомним, утром во вторник, 21 июля 2020 года в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами.

Через некоторое время он выдвинул требования. Мужчина (быстро стало известного, что его зовут Максим Кривош) хотел, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Позже в Сети появилось видео президента Владимира Зеленского, который выполнил требование террориста, призвав смотреть фильм Земляне 2005 года. После того, как правоохранители задержали Кривоша, видео было удалено.

террорист новости Украины боевик Новости Луцка Максим Кривош
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