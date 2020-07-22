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Угроза терактов в Украине: у Авакова сделали заявление и ввели спецрежим в ряде регионов

Мероприятия вводятся по мотивам захвата террористом автобуса в Луцке.

22 июля 2020, 11:18
Полиция
В полиции просят с пониманием отнестись к профилактическим мерам безопасности / ТСН

Правоохранительные органы усиливают меры безопасности в ряде регионов Украины с целью недопущения дестабилизации ситуации и предотвращения терактов. Профилактические меры будут реализованы в Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В центральных районах ряда областей в общественных местах, где происходит массовое скопление людей, будут нести службу наряды из представителей правоохранителей.

В каких областях ввели профилактические меры

  • Житомирская
  • Закарпатская
  • Львовская
  • Ровенская
  • Хмельницкая
  • Черновицкая
  • Тернопольская
  • Винницкая
  • Ивано-Франковская

Полицейские совместно со служащими Нацгвардии будут патрулировать улицы, автостанции, и ж/д вокзалы. На въездах и выездах из регионов появились специальные мобильные посты. Наряды намерены осуществлять проверку документов и проводить поиск взрывоопасных предметов.

Какие меры будут проводиться

  • Проверка документов и проведение поверхностного осмотра
  • Мероприятия по обнаружению взрывоопасных предметов
  • Обеспечение безопасного движения на дорогах

В сообщении подчеркивается, что в Волынскую область направлены взрывотехники из Ровенской области.

Напомним, во вторник, 21 июля, мужчина в Луцке захватил в заложники 20 пассажиров автобуса.Читайте также"Для чего граната и БТР": появилось видео, как террорист в Луцке сдался полиции

Террорист Максим Кривош выдвигал ряд требований к украинским политикам, чиновникам и представителям крупного бизнеса. По его словам, они должны были признать себя "террористами в законе".

Позже президент Владимир Зеленский в ответ на одно из его требований записал видеообращение, в котором попросил посмотреть фильм, на чем настаивал террорист.

Вечером силовики пошли на штурм – заложников освободили, а преступника задержали.

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