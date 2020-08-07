Психотерапевт объяснил, почему в Украине увеличилось количество терактов

Олег Чабан отметил, что вырос уровень агрессивности людей / Фото РБК-Украина

В последний месяц Украину потрясли несколько случаев захвата заложников. Увеличение количества террористических актов в стране может быть связано с ростом уровня агрессивности людей. Также на это могла повлиять пандемия.

Об этом заявил психотерапевт, заведующий кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии медико-психологического факультета НМУ им. Богомольца, доктор медицинских наук Олег Чабан в интервью РБК-Украина.

"Уровень агрессивности людей в мире значительно вырос в целом. Пандемия, без всякого сомнения, подлила социального напряжения и нетерпения, потому что заставила людей быть в жестких рамках и замахнулась на нашу свободу", - отметил эксперт.

Он добавил, что, захватив заложников, у некоторых людей создается иллюзия, что они хотя бы чем-то могут управлять.

"Это недовольство, ощущение рисков, фатализма, ощущение того, что не ты управляешь жизнью, распространяется на всех. Поэтому, захватив заложников, ты создаешь большую иллюзию, что ты хотя бы чем-то можешь управлять. Другое дело, что это все заканчивается тюрьмой, где будут управлять уже тобой. Разные мозги, люди по-разному решают свои проблемы", - отметил психотерапевт.

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Теракт в Луцке

21 июля в Луцке злоумышленник Максим Кривош захватил автобус с 20 заложниками.

Он выдвигал ряд требований, среди которых – видеообращение украинского политического истеблишмента, где они должны были признать себя террористами в законе.

Также он просил президента Зеленского записать видео с призывом посмотреть фильм Земляне. Глава государства выполнил его просьбу.

Позже преступник сдался, после чего был задержан представителями силовых структур.

Захват заложницы в Киеве

3 августа, около 12:20 в банк в здании бизнес-центра Леонардо на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, проживающий в Киеве. Персонал и посетители были эвакуированы, внутри помещения с ним оставалась одна работница банка. Около 15:00 злоумышленника задержали.

Позже Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что террористу в детстве поставили диагноз "олигофрения", в Узбекистане он находился на психоневрологическом учете.