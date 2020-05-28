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Террористы "Л/ДНР" готовятся к войне: стало известно, что происходит на оккупированном Донбассе

28 мая 2020, 11:19

В захваченный Россией и террористами "ДНР" Донецк прибыл куратор из Кремля.

луганск донецк
ОРДЛО в ожидании эскалации военных действий

В оккупированный Донецк приехал российский политтехнолог Дмитрий Чайка, который будет следить за рейтингом главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Также из России прибыл военный пропагандист Александр Сладков, ожидается визит его коллеги Семена Пегова. В связи с десантом кремлевских пропагандистов и обострением риторики "Л/ДНР" на захваченных районах Донбасса ожидают усиления военных действий.

Прибывший из Москвы политтехнолог Чайка работал в оккупационной администрации "ДНР" до 2016 года. Работал он в Донецке и осенью 2018 года на "выборах", в результате которых Пушилин стал главарем "ДНР". Тогда утверждалось, что участие Чайки в "избирательном процессе" состоялось по согласию администрации президента РФ, пишет Спектр.

По информации издания, на кураторов из России и журналистов противокоронавирусные меры не распространяются.

"Дмитрия Чайку, разумеется, карантин для приезжих не коснулся, вчера приехал [военный корреспондент ВГТРК] Александр Сладков — тоже без карантина. Ждем теперь [военного корреспондента] Семена Пегова, и тогда война точно начнется!" – цитирует издание слова источника в так называемом "правительстве ДНР". В то же время серьезность такого заявления под вопросом.

Как подчеркивается в материале, ряд последних событий на оккупированном Донбассе – приезд Пегова и Сладкова, провокационные заявления со стороны главарей "ДНР" и "ЛНР" и слухи о новых боях под Авдеевкой – говорят о том, что идет подготовка к эскалации военных действий.

Напомним, на прошлой неделе террористы "ЛНР" обвинили Украину в якобы обстрелах объектов гражданской инфраструктуры и выступили с рядом угроз.

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