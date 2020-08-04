"Обо мне знает вся страна": эксперт рассказала, почему угрозы терактов появятся по всей Украине

На фоне последних событий у некоторых людей могут обостриться психические заболевания - психолог

В ближайшем будущем на территории Украины может стать значительно больше угроз террористических актов. Люди с определенными психологическими особенностями, наблюдая за происходящим, могут придти к выводам, согласно которым они захотят повторить подобные действия.

Об этом заявила психолог Евгения Игрунова в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, люди, у которых ранее были установлены определенные психические отклонения, в процессе наблюдения за тем, что происходит, могут придти к желанию повторить такие же действия.

"Чем больше мы об этом говорим и обращаем внимание на эти случаи, тем больше это придает людям с психическими "особенностями" возможность это увидеть и проявить себя, подумать - о, я тоже так могу. Это побуждает и провоцирует - если может он, почему не могу я?" – отметила специалист.Читайте такжеУ Авакова рассказали, почему в МВД решили ликвидировать террориста из Полтавы

Более того, такие люди могут не иметь серьезных психических заболеваний – достаточно прецедентов низкого уровня эмоционального интеллекта, когда человек во всех своих неудачах винит других. Например, государство. Таким образом, люди могут попытаться привлечь к себе внимание.

"Человек может быть со своей злостью наедине, а потом увидеть - я могу сделать так и привлечь к себе внимание. Сегодня я никто и у меня проблемы, а завтра обо мне знает вся страна", - подчеркнула Игрунова.

Напомним, за последнее время в Украине произошло три попытки террористического акта.

Так, 21 июля гражданин Максим Кривош захватил автобус с заложниками и выдвигал ряд требований к политическому истеблишменту Украины. В тот же день правоохранителям удалось его обезвредить.Читайте также"Пусть Зеленский поднимет свой зад": заложница из автобуса в Луцке вышла на связь

Спустя два дня террорист в Полтаве угрожал взорвать гранату в центре города. Ему удалось скрыться на автомобиле вместе с заложником. Его физически ликвидировали сотрудники спецподразделения Корд.

В понедельник, 3 августа, гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил офис одного банков в бизнес-центре Леонардо в Киеве и угрожал совершить теракт. Бомбы у него не оказалось, злоумышленника обезвредили сотрудники СБУ.