"Пытались сжечь": в Киеве горело авто Tesla Богдана – экс-нардеп

Машина горела в Днепровском районе столицы, выяснили журналисты.
В Днепровском районе Киева ночью горел автомобиль Tesla, скорее всего, причиной возгорания является поджог.
Авто Tesla горело по адресу ул. Юности, 8, на место происшествия приезжали спасатели, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Бывший нардеп Игорь Мосийчук в своем канале в Telegram поделился, что авто Tesla, которое горело в Киеве, принадлежит экс-главе Офиса президента Владимира Зеленского – Андрею Богдану.
По его словам, машину пытались сжечь.
"Ночью в столице пытались сжечь автомобиль бывшего главы ОП Андрея Богдана", – поделился экс-нардеп.
В столице в ночь на вторник, 11 августа, горело авто Tesla Богдана, сообщает Obozrevatel со ссылкой на данные источников в правоохранительных органах.
"…Возгорание произошло около трех часов ночи 11 августа. Его ликвидировали через несколько минут", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что у Андрея Богдана есть авто Tesla Model X. Бывший глава ОП купил электрокар в 2016 году. СМИ писали, что авто Богдана мешало движению других автомобилей – было припарковано поперек дороги.