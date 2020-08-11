"Пытались сжечь": в Киеве горело авто Tesla Богдана – экс-нардеп

В Киеве горело авто Tesla Андрея Богдана, узнали журналисты / Скриншот с facebook.com/dtp.kiev.ua

В Днепровском районе Киева ночью горел автомобиль Tesla, скорее всего, причиной возгорания является поджог.

Авто Tesla горело по адресу ул. Юности, 8, на место происшествия приезжали спасатели, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук в своем канале в Telegram поделился, что авто Tesla, которое горело в Киеве, принадлежит экс-главе Офиса президента Владимира Зеленского – Андрею Богдану.

По его словам, машину пытались сжечь.

"Ночью в столице пытались сжечь автомобиль бывшего главы ОП Андрея Богдана", – поделился экс-нардеп.

В столице в ночь на вторник, 11 августа, горело авто Tesla Богдана, сообщает Obozrevatel со ссылкой на данные источников в правоохранительных органах.

"…Возгорание произошло около трех часов ночи 11 августа. Его ликвидировали через несколько минут", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у Андрея Богдана есть авто Tesla Model X. Бывший глава ОП купил электрокар в 2016 году. СМИ писали, что авто Богдана мешало движению других автомобилей – было припарковано поперек дороги.