Ті, що вражають - на ТСН определяют победителей года

Ті, що вражають / ТСН

На днях на сайте tsn.ua стартовало голосование за номинантов в ежегодной премии ТСН "Ті, що вражають", в которой традиционно награждают украинцев, которые проявили стойкость, смелость, решительность в бурных событиях уходящего года, и стали героями сюжетов ТСН.

2020 оказался сложным не только для Украины, но и для всего мира. Он принес Украине испытания пандемией, продолжением войны, массовыми пожарами в лесах Чернобыля и на Луганщине и другими событиями, всколыхнувшими всю страну. Но в то же время он показал важность и ценность героических поступков обычных людей, которые впечатлили своей смелостью и готовностью пожертвовать собой ради других.

Так, в этом году номинантами премии "Ті, що вражають" стали:

Врачи и целые коллективы больниц, которые первыми приняли на себя удар пандемии и отчаянно боролись за жизнь пациентов с коронавирусом и были новаторами в других направлениях;

Пожарные, не жалевшие себя при выполнении обязанностей в зоне отчуждения;

Военнослужащие, неравнодушные смельчаки, которые спасали друзей и просто прохожих, попавших в беду;

И многие другие настоящие герои.

"Каждый день, во время создания сюжетов ТСН, в общей новостной картине мы встречаем настоящих народных героев, которые собственным примером показывают, что изменения к лучшему начинаются с каждого из нас. Их поступки впечатляют, они делают, кажется, немного больше, чем могут, ради страны и других людей. Миссия проекта простая и одновременно очень важная - вдохновить людей, подкрепить их веру в себя и лучшее будущее нашей страны", - рассказал директор департамента новостей Сергей Попов.

В этом году читатели tsn.ua могут выбрать героев сюжетов ТСН, которые поразили своими поступками больше всего. А 7 победителей с наибольшим количеством голосов будут награждены статуэтками премии "Ті, що вражають" и станут героями новых сюжетов ТСН.

Голосование продлится до 31 декабря включительно, а победителей объявят в первые дни нового года.