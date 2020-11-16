Тимошенко кардинально сменила имидж: как выглядит лидер Батькивщины сейчас

Новый образ Юлия Тимошенко продемонстрировала на согласительном совете Рады / скриншот

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко удивила новым образом. Вместо строгого он стал более расслабленным.

Свой новый лук политик продемонстрировала в ходе заседания Согласительного совета Рады в понедельник, 16 ноября.

В последнее время Тимошенко предпочитала строгую прическу — ее волосы были в основном связаны в хвост или просто распущены. Сегодня 59-летняя нардеп появилась с новой укладкой - локоны слегка завиты и собраны сзади. Станет ли это постоянной прической Юлии Владимировны — неизвестно.

Чтобы дополнить образ, Юлия Тимошенко выбрала очки в темной оправе округлой формы.

Кроме того Тимошенко, вероятно, увеличила губы и сделала подтяжку на лице.

Юлия Тимошенко в Раде 16 ноября / скриншот

Напомним, в феврале 2020 года народный депутат от партии Слуга народа Александр Кабанов во время заседания Верховной Рады переписывался с кем-то в мессенджере, обсуждая внешность лидера Батькивщины Юлии Тимошенко.