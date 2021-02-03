Тимошенко появилась в Раде с новой косой - фото

Юлия Тимошенко снова преобразилась / Батькивщина

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко снова привлекла внимание к своей внешности. Нардеп пришла 3 февраля в Верховную Раду в новом образе.

В частности, у Юлии Тимошенко заметили новую прическу - такую косу обычно называют "рыбий хвост" или "рыбья коса". Фото Тимошенко с новой косой опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

"Детали", – прокомментировал публикацию фотограф.

Новая коса Юлии Тимошенко / Фото Facebook

Пользователи соцсети стали гадать, почему Тимошенко снова преобразилась.

"Что с ней происходит? Может в модельный бизнес бы пошла?" - прокомментировал Сергей Еременок.

"Влюбилась, наверное", - добавил Юрий Крамаренко.

"Девушка - на выданье?", - отметил еще один пользователь

Напомним:

В конце января Юлия Тимошенко также явилась в Верховную Раду в новом образе. Она удлинила волосы и уложила их волнистыми локонами, заколов на затылке в витиеватый узор. В общем, политик выглядела хорошо и молодо для своих лет.

Позже пластические хирурги стали разбираться, почему резко помолодела Тимошенко.