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Тимошенко появилась в Раде с новой косой - фото

3 февраля 2021, 10:11

Лидер партии Батькивщина сменила прическу и заставила украинцев гадать о причинах своего преображения.

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко снова преобразилась / Батькивщина

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко снова привлекла внимание к своей внешности. Нардеп пришла 3 февраля в Верховную Раду в новом образе.

В частности, у Юлии Тимошенко заметили новую прическу - такую косу обычно называют "рыбий хвост" или "рыбья коса". Фото Тимошенко с новой косой опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

"Детали", – прокомментировал публикацию фотограф.

Новая коса Юлии Тимошенко / Фото Facebook

Пользователи соцсети стали гадать, почему Тимошенко снова преобразилась.

"Что с ней происходит? Может в модельный бизнес бы пошла?" - прокомментировал Сергей Еременок.

"Влюбилась, наверное", - добавил Юрий Крамаренко.

"Девушка - на выданье?", - отметил еще один пользователь

Напомним:

В конце января Юлия Тимошенко также явилась в Верховную Раду в новом образе. Она удлинила волосы и уложила их волнистыми локонами, заколов на затылке в витиеватый узор. В общем, политик выглядела хорошо и молодо для своих лет.

Позже пластические хирурги стали разбираться, почему резко помолодела Тимошенко.

Верховная Рада прическа Юлия Тимошенко коса новости Украины
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