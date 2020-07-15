"Попа как у Ким": Тищенко устроил жаркие танцы в автомобиле

Народный депутат Украины от фракции Слуга народа и вероятный кандидат в мэры Киева Николай Тищенко во время интервью станцевал прямо в автомобиле перед камерой зажигательный тверк.
Ролик был опубликован еще в мае 2019 года, однако на фоне политической карьеры Тищенко снова стал популярным. Видео обнародовано в YouTube.
В салоне автомобиля Тищенко находился с радиоведущим Люкс ФМ Славой Деминым. Политик начал танцевать характерные для тверка движения, когда в машине зазвучала песня Насти Каменских Попа как у Ким.
Перформанс Тищенко связан с тем, что в контексте интервью они с радиоведущим пели известные хиты, а ресторатор отнесся к исполнению очень эмоционально.
Отметим, ранее Тищенко пиарился на раздаче детских книг.
Также Главред писал, что народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко решительно начал готовиться к выборам мэра Киева, поэтому занялся обустройством песочниц в столице и по его инициативе в них очень щедро насыпали песка.
Напомним, Тищенко публично объявил о своих планах принять участие в выборах киевского мэра.