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"Попа как у Ким": Тищенко устроил жаркие танцы в автомобиле

Ролик был опубликован еще в мае 2019 года, но лишь сейчас получил массовое распространение.

15 июля 2020, 21:35
Тищенко
Тищенко зажигательно станцевал тверк / УНИАН

Народный депутат Украины от фракции Слуга народа и вероятный кандидат в мэры Киева Николай Тищенко во время интервью станцевал прямо в автомобиле перед камерой зажигательный тверк.

Ролик был опубликован еще в мае 2019 года, однако на фоне политической карьеры Тищенко снова стал популярным. Видео обнародовано в YouTube.

В салоне автомобиля Тищенко находился с радиоведущим Люкс ФМ Славой Деминым. Политик начал танцевать характерные для тверка движения, когда в машине зазвучала песня Насти Каменских Попа как у Ким.

Перформанс Тищенко связан с тем, что в контексте интервью они с радиоведущим пели известные хиты, а ресторатор отнесся к исполнению очень эмоционально.

Отметим, ранее Тищенко пиарился на раздаче детских книг.

Также Главред писал, что народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко решительно начал готовиться к выборам мэра Киева, поэтому занялся обустройством песочниц в столице и по его инициативе в них очень щедро насыпали песка.

Напомним, Тищенко публично объявил о своих планах принять участие в выборах киевского мэра.

новости Украины новости Киева Николай Тищенко
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