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"Новый зашквар с Тищенко": Велюр снова "наплевал" на правила

Ресторан Велюр опубликовал издевательскую рекламу, считает нардеп.

14 июля 2020, 09:33
Ресторан Николая Тищенко Велюр наплевал на решение Кабмина – Тищенко слуга народа
Ресторан Николая Тищенко Велюр "наплевал" на решение правительства / instagram.com/velur_kiev

Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко "наплевал" на решение Кабмина – его ресторан Велюр анонсировал работу до 6 утра.

На странице заведения в Instagram размещена реклама, в которой говорится, что город засыпает, но не Велюр.

Нардеп Александра Устинова в Facebook написала, что такая реклама является издевательством над всеми порядочными бизнесменами, которые выживают, как могут.

"…Тищенко и его ресторан Велюр опять начхали на правила для всех, потому что, когда ты народный депутат, то правила тебе неписаны! Плевал он и его ресторан снова на решение Кабмина, которое запрещает работать заведениям с 23 до 7 утра…", – поделилась политик.

Ресторан Николая Тищенко Велюр наплевал на решение Кабмина – Тищенко слуга народа
Ресторан Николая Тищенко Велюр "наплевал" на решение правительства / instagram.com/velur_kiev

Читайте такжеТищенко на месте взрыва в Киеве пытался раздавать лимоныНапомним, в Украине с 11 марта из-за коронавируса Covid-19 введен общенациональный карантин. С 22 мая карантин стал адаптивным – судьбу ограничительных мер решают местные власти.

СМИ узнали, что Велюр работал во время карантина, несмотря на запрет. Позже лидер Радикальной партии Олег Ляшко вместе с соратниками замуровал не тот вход в ресторан.

Николай Тищенко ресторан Велюр
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