То ли коронавирус, то ли отравили: херсонского гауляйтера Сальдо ввели в кому - росСМИ

Херсонского гауляйтера Владимира Сальдо ввели в кому / Коллаж УНИАН

Херсонский гауляйтер и главный приспешник русских оккупантов в регионе Владимир Сальдо срочно госпитализирован и введен в медикаментозную кому. Об этом сообщают русские государственные СМИ со ссылкой на свои источники.

И при этом состояние Сальдо якобы оценивается врачами как состояние средней тяжести.

По информации русских Telegram-каналов, коллаборант сейчас в аннексированном Крыму и его собираются перевезти специальным рейсом. А сейчас он якобы, помимо комы, подключен к аппарату ИВЛ.

Сам Сальдо писал ранее в своем Telegram-канале, что его самочувствие резко ухудшилось стало после того, как он переболел коронавирусом COVID-19. Однако, как пишут русские источники, врачи не исключают и версии отравления.

Правление Сальдо в Херсоне

Напомним, во временно оккупированном Херсоне российские агрессоры назначили нового "мэра" и "председателя облгосадминистрации". В оккупированном Херсоне российские захватчики назначили нового мэра и председателя ОГА.

"Городским головой" стал Александр Кобец, а "губернатором" – Владимир Сальдо.

Позднее говорилось, что в оккупированном Херсоне 11 июня начали раздавать украинцам российские паспорта. Однако за ними пришли лишь 23 человека и еще коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.

В июне в сети появилась информация о том, что на Сальдо совершили покушение - его машину подорвали. Позже коллаборант записал видео и опроверг информацию о своей гибели.

11 июля стало известно о новом покушении на гауляйтера. Позже стало известно, что он выжил.

В начале августа Сальдо написал о том, что что уходит на лечение, а "обязанности" свои передает другому приспешнику агрессоров - некоему Елисееву.

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