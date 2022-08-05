То ли коронавирус, то ли отравили: херсонского гауляйтера Сальдо ввели в кому - росСМИ

Как пишут российские пропагандистские СМИ, херсонский гауляйтер Владимир Сальдо сейчас находится в Крыму и оккупанты готовят его транспортировку в Москву.
Херсонский гауляйтер и главный приспешник русских оккупантов в регионе Владимир Сальдо срочно госпитализирован и введен в медикаментозную кому. Об этом сообщают русские государственные СМИ со ссылкой на свои источники.
И при этом состояние Сальдо якобы оценивается врачами как состояние средней тяжести.
По информации русских Telegram-каналов, коллаборант сейчас в аннексированном Крыму и его собираются перевезти специальным рейсом. А сейчас он якобы, помимо комы, подключен к аппарату ИВЛ.
Сам Сальдо писал ранее в своем Telegram-канале, что его самочувствие резко ухудшилось стало после того, как он переболел коронавирусом COVID-19. Однако, как пишут русские источники, врачи не исключают и версии отравления.
Правление Сальдо в Херсоне
Напомним, во временно оккупированном Херсоне российские агрессоры назначили нового "мэра" и "председателя облгосадминистрации". В оккупированном Херсоне российские захватчики назначили нового мэра и председателя ОГА.
"Городским головой" стал Александр Кобец, а "губернатором" – Владимир Сальдо.
Позднее говорилось, что в оккупированном Херсоне 11 июня начали раздавать украинцам российские паспорта. Однако за ними пришли лишь 23 человека и еще коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.
В июне в сети появилась информация о том, что на Сальдо совершили покушение - его машину подорвали. Позже коллаборант записал видео и опроверг информацию о своей гибели.
11 июля стало известно о новом покушении на гауляйтера. Позже стало известно, что он выжил.
В начале августа Сальдо написал о том, что что уходит на лечение, а "обязанности" свои передает другому приспешнику агрессоров - некоему Елисееву.
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