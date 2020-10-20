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"Тотальный карантин": эксперт назвала сроки нового локдауна

20 октября 2020, 23:50

Количество заболевших COVID-19 может стать проблемой, считает Екатерина Сояк.

Скорая, коронавирус
Скорая, коронавирус / УНИАН

Эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк оценила сценарий резкого увеличения числа заболевших коронавирусом.

Как подчеркнула она в комментарии Главреду, в будущем количество заболевших может стать проблемой.

"В Киеве больницы уже переполнены. Потому однозначно нужно ставить вопрос о разворачивании дополнительных госпиталей", - говорит Сояк.

Она считает, что в новых временных госпиталях, открытие которых анонсируют власти, нужно будет мотивировать сотрудников большими зарплатами.

"Либо чем-то еще, потому что сегодня и в стационарах, которые и так не слишком оснащены всеми специалистами, не хватает людей. Во многом и потому, что значительная часть медиков, которые там работают, находятся на больничных. Поэтому, вероятно, надо будет привлекать всех – и студентов, и тех медиков, которые сейчас не работают", - уточнила эксперт.

Читайте также"Закрыть все на карантин": эксперт предупредил о росте числа смертей из-за COVID-19Она также прокомментировала вероятность возвращения тотального карантина на фоне увеличения заболеваемости.

"Когда мы весной вводили карантин, то ним мы количество заболевших смогли растянуть во времени. Сейчас определенные карантинные мероприятия, возможно, не такие тотальные, как раньше, но нужно возвращать, иначе мы просто не разгрузим систему здравоохранения. Если бы мы за лето подготовили стационары, уладили вопрос с наличием кислорода в больницах, то тогда мы бы могли надеяться на то, что протянем без карантина. Но поскольку наши больницы на том же уровне, что и весной, то, очевидно, что мы снова будем в карантине уже через пару недель", - заключила Сояк.

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за сутки COVID-19 выявили у 5 тыс. 469 человек. Из них 275 детей и 214 медицинских работников. Госпитализирован 841 человек.
  • За все время в Украине COVID-19 заболели 309 тыс. 107 человек, из них 18 тыс. 828 детей и 19 тыс. 809 медработников.
  • За этот период выздоровели 129 тыс. 533 пациентов, умерли - 5 тыс. 786.
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