Трагедия под Харьковом: последний капитальный ремонт Ан-26 проводили 24 года назад

Самолет имел налет с начала эксплуатации 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс. летных часов.
Самолет Ан-26 с курсантами на борту, который потерпел крушение в Харьковской области, выработал 29,9% летного ресурса.
Об этом сообщил вице-премьер Украины Олег Уруский, который возглавил правительственную следственную комиссию, на внеочередном заседании Кабмина 26 сентября, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, Ан-26 имел налет с начала эксплуатации 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов.
"Дата выпуска - 21 октября 1977 года. Последняя дата ремонта – 30 июль 1996 года на "410" заводе. Налет с начала эксплуатации 5985 часов, 3450 посадок. Налет после последнего ремонта - 1800 часов, 2160 посадок. Назначенный ресурс – 20 тыс летных часов. До очередного ремонта ... заканчивался срок 21 июня 2022 года. Остаток назначенного ресурса 14015 часов", - сообщил Уруский.
Авиакатастрофа под Харьковом – что известно:
- Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек.
- В результате трагедии погибли 26 человек.
- Уцелеть удалось 20-летнему Вячеслав Золочевскому, который также пытался спасти своего товарища, но он скончался в больнице.
- Согласно предварительной информации Минобороны, причиной крушения самолета стал отказ датчика в двигателе.
- Мать погибшего пилота Ан-26 Римма Мхавила утверждает, что за день до трагедии сын звонил ей и говорил о неполадках в работе самолета.
- Специалистам уже удалось извлечь бортовые самописцы из-под обломков потерпевшего крушение самолета Ан-26. Их должны расшифровать в ближайшее время.