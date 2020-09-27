Трагедия под Харьковом: последний капитальный ремонт Ан-26 проводили 24 года назад

Самолет Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября

Самолет Ан-26 с курсантами на борту, который потерпел крушение в Харьковской области, выработал 29,9% летного ресурса.

Об этом сообщил вице-премьер Украины Олег Уруский, который возглавил правительственную следственную комиссию, на внеочередном заседании Кабмина 26 сентября, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, Ан-26 имел налет с начала эксплуатации 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов.

"Дата выпуска - 21 октября 1977 года. Последняя дата ремонта – 30 июль 1996 года на "410" заводе. Налет с начала эксплуатации 5985 часов, 3450 посадок. Налет после последнего ремонта - 1800 часов, 2160 посадок. Назначенный ресурс – 20 тыс летных часов. До очередного ремонта ... заканчивался срок 21 июня 2022 года. Остаток назначенного ресурса 14015 часов", - сообщил Уруский.

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