Трагедия в Харькове: генпрокурор раскрыла три основные версии пожара

Пожар в Харькове - прокуратура задержала четырех подозреваемых / Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Правоохранители задержали четырех людей, причастных к организации частного дома престарелых, в котором 21 января произошел пожар с пятнадцатью жертвами. Также названы три основные версии трагедии в Харькове.

Подробности сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

По ее словам, задержаны:

владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат;

арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, фактически руководила учреждением;

администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен.

Всем четверым готовятся сообщения о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

У задержанного владельца на участке расположены сразу два дома. На здание, в котором функционировал пансионат для пожилых людей, отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию. К строению без получения специальных разрешений, предусмотренных законодательством, подключено электро- и газоснабжение.

Установлено, что стоимость пребывания в пансионате Золотое время супруги оценивали в среднем в 15 тысяч гривен.

Во втором здании действовал так называемый "реабилитационный центр" для алко- и наркозависимых. Основания их пребывания и точное количество устанавливается.

Причины пожара в Харькове - основные версии:

пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня);

пожар возник возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами;

пожар возник в результате замыкания электросети.

Пожар в доме престарелых в Харькове - что известно: