Трагедия в Харькове: генпрокурор раскрыла три основные версии пожара

Задержаны четыре человека, причастные к организации дома престарелых.
Правоохранители задержали четырех людей, причастных к организации частного дома престарелых, в котором 21 января произошел пожар с пятнадцатью жертвами. Также названы три основные версии трагедии в Харькове.
Подробности сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.
По ее словам, задержаны:
- владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат;
- арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, фактически руководила учреждением;
- администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен.
Всем четверым готовятся сообщения о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.
У задержанного владельца на участке расположены сразу два дома. На здание, в котором функционировал пансионат для пожилых людей, отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию. К строению без получения специальных разрешений, предусмотренных законодательством, подключено электро- и газоснабжение.
Установлено, что стоимость пребывания в пансионате Золотое время супруги оценивали в среднем в 15 тысяч гривен.
Во втором здании действовал так называемый "реабилитационный центр" для алко- и наркозависимых. Основания их пребывания и точное количество устанавливается.
Причины пожара в Харькове - основные версии:
- пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня);
- пожар возник возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами;
- пожар возник в результате замыкания электросети.
Пожар в доме престарелых в Харькове - что известно:
- В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
- Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного производства по факту пожара в доме престарелых.