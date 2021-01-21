Трагедия в Золотом времени: названа новая версия причины пожара в Харькове

В доме престарелых в Харькове должны были чинить газовое оборудование, рассказал глава Нацполиции.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска, в том числе домах размещения пожилых людей в связи с пожаром в Харькове.
"Поручаю Государственной службе по чрезвычайным ситуациям провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска: отелях, пансионатах, хостелах, домах размещения пожилых людей", - сказал он на внеочередном заседании правительства в четверг, транслировавшегося на портале YouTube.
Кроме того, местным органам власти и Министерству социальной политики поручено провести работу по установлению законности создания частных домов для пожилых людей.
Премьер поручил также проработать вопрос необходимости предоставления помощи пострадавшим.
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил во время заседания, что по предварительным данным задымление, которое привело к пожару в доме престарелых в Харькове, было рядом со счётчиком, в здании должны были чинить газовое оборудование.
"По предварительным данным, сегодня должны были ремонтировать газовое оборудование в этом доме, задымление было в районе газового счетчика", - сказал Клименко на внеочередном заседании правительства в среду.
Читайте такжеНайден владелец сгоревшего дома престарелых в Харькове - что о нем известно
По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, дом престарелых не числился ни в каких регистрационных и разрешительных документах "как объект с массовым пребыванием людей".
В Харькове из-за пожара в доме престарелых Золотое время, в результате которого погибли 15 человек, проверят все незаконные хосписы и реабилитационные центры, заявил журналистам секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, сообщает пресс-служба мэрии.
Читайте такжеСмертельный пожар в Харькове: Аваков рассказал о первых задержаниях"Как мне сказали, по этому адресу реабилитационный центр и дом престарелых работали нелегально. Здесь не соблюдалась ни одна норма, были решетки на окнах, поэтому люди буквально задохнулись. Это, конечно, ужасная трагедия, и мы должны сегодня сделать все, чтобы такие трагедии на территории города Харькова и Харьковской области в дальнейшем не повторились. В течение буквально двух недель мы выявим все такие незаконные объекты, и их деятельность будет жестко прекращена. Те люди, которые допустили, чтобы такой объект работал, должны понести самое суровое наказание. Однозначно будут проведены проверки, должно быть жесткое реагирование всех правоохранительных органов", - отметил Терехов.
Кроме того, 22 января, в Харькове будет объявлен однодневный траур в связи с пожаром в доме престарелых, в котором погибли 15 человек. Об этом сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов.
"Я выражаю искренние соболезнования всем семьям, которые постигла невосполнимая утрата. Скорбим вместе с вами…" - передает пресс-служба горсовета.
В свою очередь следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, что привело к гибели 15 человек.
"По предварительной информации, 21 января в 15:03 в городе Харьков в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В результате погибли 15 человек, еще 5 попали в больницу. Проводятся следственные действия, в рамках которых проверяется информация о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками ГСЧС во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности", - сообщает пресс-служба ГБР.
Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Пожар в доме престарелых в Харькове:
- В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
- Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного производства по факту пожара в доме престарелых.