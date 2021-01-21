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Трагедия в Золотом времени: названа новая версия причины пожара в Харькове

21 января 2021, 19:32

В доме престарелых в Харькове должны были чинить газовое оборудование, рассказал глава Нацполиции.

пожар, харьков
Смертельный пожар в Харькове / Фейсбук И.Венедиктовой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска, в том числе домах размещения пожилых людей в связи с пожаром в Харькове.

"Поручаю Государственной службе по чрезвычайным ситуациям провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска: отелях, пансионатах, хостелах, домах размещения пожилых людей", - сказал он на внеочередном заседании правительства в четверг, транслировавшегося на портале YouTube.

Кроме того, местным органам власти и Министерству социальной политики поручено провести работу по установлению законности создания частных домов для пожилых людей.

Премьер поручил также проработать вопрос необходимости предоставления помощи пострадавшим.

/ hk.npu.gov.ua

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил во время заседания, что по предварительным данным задымление, которое привело к пожару в доме престарелых в Харькове, было рядом со счётчиком, в здании должны были чинить газовое оборудование.

"По предварительным данным, сегодня должны были ремонтировать газовое оборудование в этом доме, задымление было в районе газового счетчика", - сказал Клименко на внеочередном заседании правительства в среду.

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По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, дом престарелых не числился ни в каких регистрационных и разрешительных документах "как объект с массовым пребыванием людей".

В Харькове из-за пожара в доме престарелых Золотое время, в результате которого погибли 15 человек, проверят все незаконные хосписы и реабилитационные центры, заявил журналистам секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, сообщает пресс-служба мэрии.

Читайте такжеСмертельный пожар в Харькове: Аваков рассказал о первых задержаниях"Как мне сказали, по этому адресу реабилитационный центр и дом престарелых работали нелегально. Здесь не соблюдалась ни одна норма, были решетки на окнах, поэтому люди буквально задохнулись. Это, конечно, ужасная трагедия, и мы должны сегодня сделать все, чтобы такие трагедии на территории города Харькова и Харьковской области в дальнейшем не повторились. В течение буквально двух недель мы выявим все такие незаконные объекты, и их деятельность будет жестко прекращена. Те люди, которые допустили, чтобы такой объект работал, должны понести самое суровое наказание. Однозначно будут проведены проверки, должно быть жесткое реагирование всех правоохранительных органов", - отметил Терехов.

Кроме того, 22 января, в Харькове будет объявлен однодневный траур в связи с пожаром в доме престарелых, в котором погибли 15 человек. Об этом сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов.

"Я выражаю искренние соболезнования всем семьям, которые постигла невосполнимая утрата. Скорбим вместе с вами…" - передает пресс-служба горсовета.

В свою очередь следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, что привело к гибели 15 человек.

"По предварительной информации, 21 января в 15:03 в городе Харьков в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В результате погибли 15 человек, еще 5 попали в больницу. Проводятся следственные действия, в рамках которых проверяется информация о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками ГСЧС во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности", - сообщает пресс-служба ГБР.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Пожар в доме престарелых в Харькове:

  • В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
  • Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного производства по факту пожара в доме престарелых.
новости Харькова Терехов Денис Шмыгаль пожар в Харькове
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