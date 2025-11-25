Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Трампу глубоко наплевать": появился тревожный сценарий завершения войны

Алексей Тесля
25 ноября 2025, 12:10
95
Для Дональда Трампа определяющим фактором является необходимость скорейшего завершения войны.
Трамп хочет создать "фонд победы" для Украины
Дональд Трамп давит на обе стороны для завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОП

Важное из заявлений Клочка:

  • Заморозка по линии фронта - это серьезный репутационный удар
  • Трампу безразличный условия завершения войны

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок заявил о том, что так называемый мирный план президента США Дональда Трампа является элементом системного давления и на Украину, и на РФ с целью заморозить войну.

"Единственный момент - для украинской власти заморозка, даже по линии фронта, - это очень серьезный репутационный удар", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт предупреждает о том, что эта ситуация будет использоваться политическими оппонентами как небезосновательные аргументы обвинений в неэффективности власти в противостоянии российской агрессии. Причем ключевым элементом станет вопрос коррупции.

По его словам, для президента США Дональда Трампа определяющим фактором является необходимость скорейшего завершения войны.

"Для него война должна закончиться, но то ли из-за русского языка, или из-за русской церкви, или по линии, где будет проходить граница - ему на это глубоко наплевать. Абсолютно. Так же, как и многим европейцам. Зато для Украины этот вопрос принципиальный", - указал аналитик.

Американский план окончания войны
/ Инфографика: Главред

При этом он уточнил, что появление мирного плана США по урегулированию в Украине было прогнозируемо.

"К самому плану у меня есть вопросы. Я не думаю, что он будет таким, как о нем сегодня пишут. Он будет несколько иного формата", - добавил Клочок.

Мирные переговоры: позиция СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отметил, что Киев тщательно анализирует каждое предложение международных партнёров и чётко формулирует собственные позиции. Он подчеркнул, что любые решения, которые подрывают суверенитет государства, создают угрозу для безопасности граждан или пересекают украинские "красные линии", являются недопустимыми и не могут рассматриваться как основа для компромисса. Эти положения, по его словам, остаются неизменными в любых переговорах и дискуссиях.

Европейские лидеры обратили внимание на то, что представленный США план нуждается в дополнительной проработке. Этот проект является основой, которая потребует дополнительной работы.

Ранее сообщалось о том, что президент США заявил, что Украина должна принять "мирный план", который предложила Америка, до четверга. Трамп считает, что День благодарения, который в США празднуют 27 ноября, является "подходящим временем" для Украины.

Напомним, ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

Больше новостей:

О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Валерий Клочок Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Черниговщина была вся красная": Игнат рассказал новые детали ночной атаки РФ

"Черниговщина была вся красная": Игнат рассказал новые детали ночной атаки РФ

12:20Война
"Американцы были взбешены": известны новые детали переговоров о мире в Женеве - FT

"Американцы были взбешены": известны новые детали переговоров о мире в Женеве - FT

11:36Мир
Ситуация обостряется: РФ хочет окружить Мирноград и перерезать ключевой маршрут - ДШВ

Ситуация обостряется: РФ хочет окружить Мирноград и перерезать ключевой маршрут - ДШВ

11:23Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Последние новости

12:20

"Черниговщина была вся красная": Игнат рассказал новые детали ночной атаки РФ

12:16

"Четкий план": Jerry Heil удивила целью возвращения на Нацотбор Евровидения

12:10

"Трампу глубоко наплевать": появился тревожный сценарий завершения войны

12:06

Легендарную Брижит Бардо снова госпитализировали - что известно

11:43

Нужно ли разделять светлые и темные вещи перед стиркой - окончательный ответВидео

Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцевНакроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев
11:40

Почему красивые люди едят виноград - чем он полезен для женщин

11:36

"Американцы были взбешены": известны новые детали переговоров о мире в Женеве - FT

11:32

"Рассталась с самым прекрасным мужчиной": Могилевская сделала громкое признание

11:23

Ситуация обостряется: РФ хочет окружить Мирноград и перерезать ключевой маршрут - ДШВ

Реклама
11:06

Переговоры Украины и США по мирному соглашению: у Путина сделали заявлениеВидео

11:05

Трамп и Зеленский на пороге решающих переговоров по мирному плану - СМИ

11:01

"Шахед прилетел в квартиру": украинские звезды показали, как пережили удар РФ

10:48

Краска может просто слезть: при какой температуре не стоит мыть авто зимой

10:41

После подписания мирного соглашения: Макрон анонсировал развертывание сил обеспечения в Украине

10:40

РФ запустила 22 ракеты и 464 БпЛА: ПВО Украины остановила львиную долю целейФото

10:28

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

10:12

Когда война закончится: новый прогноз массированных ударов и завершения боев в Украине

10:07

Взорван носитель лазерного оружия: СМИ о поражении самолета-прототипа РФ А-60

10:03

"Никакого военного смысла": Зеленский раскрыл детали ночного удара РФ по УкраинеФото

09:55

РФ всю ночь била ракетами по Украине: все последствия атаки на Киев и регионыФото

Реклама
09:50

Какой цвет принесет вам счастье и достаток: ответ спрятан в дате рождения

09:34

Возлюбленная Клопотенко раскрыла правду об их романе - детали

09:26

Почему танцы с бубнами вокруг "мирных планов" закончатся примерно ничеммнение

09:07

"Мы сделали для себя": в Киеве людей не пустили в укрытие во время тревогиВидео

09:02

Фраза "пусть земля будет пухом" имеет совсем другое значение: когда-то ее боялисьВидео

08:59

Гороскоп на завтра 26 ноября: Весам - внезапная прибыль, Тельцам - проблема

08:55

Часть города без тепла, есть перебои в работе транспорта: как живет Киев после атаки РФ

08:16

Переговоры о подготовке мирного плана: у Трампа сделали важное заявление

08:10

Под завалами могут быть люди: в Киеве растет число жертв утреннего обстрела РФФото

07:10

Взрывы в Киеве: РФ запустила по столице Украины "Кинжалы" - что известно

06:56

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены домаФото

06:17

28 пунктов Дмитриева-Виткофа: при чем здесь логика Трампа и наши выборымнение

06:00

"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

05:44

На каких оборотах сажевый фильтр "самоочищается": эксперты раскрыли секрет

05:10

Настоящие счастливчики: к каким знакам зодиака придет финансовое благополучие

04:41

Какой кофе пить во время диеты: назван напиток, который помогает держать форму

04:19

Как отмыть гору шампиньонов за считанные секунды - суперский трюк

03:25

"Принципиальный и упрямый": подпишет ли Зеленский мирное соглашение с Путиным

03:03

Хозяевам на заметку - назван топ самых странных вещей, которые делает кот ночьюВидео

02:20

"Паспорт забрали": Сергея Бабкина задержала сербская полиция

Реклама
01:45

Только "воруют" электроэнергию: никогда не оставляйте эти 3 устройства в розетке

01:08

Баллистика и "Кинжалы", Киев под атакой: в столице прогремели громкие взрывы

00:43

БПЛА над страной, "Калибры" на подлете: какие области под угрозой атаки

24 ноября, понедельник
23:50

РФ готовит массированный удар в ближайшее время - Зеленский предупредил украинцев

23:31

США "забыли" привлечь Украину к передаче мирного плана РФ: в ОП сделали заявление

23:21

Джамала впервые показала лицо полуторагодовалого сына

23:00

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

22:55

Враг вклинивается в тыл: эксперт раскрыл, какой участок фронта оказался под угрозой

22:29

План окончания войны существенно изменился - Зеленский раскрыл детали

22:20

Известный украинский певец признался, что его семья стала больше

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять