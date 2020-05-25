УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Озвучены новые условия кредитной программы МВФ для Украины

25 мая 2020, 19:46

Первый транш составит 1,9 миллиарда долларов.

МВФ логотип
МВФ спасет украинский бюджет / Reuters

В начале июня текущего года Советом директоров МВФ может быть утверждена кредитная программа на сумму в пять миллиардов долларов финансовой помощи для Украины для реанимирования украинского бюджета.

Как сообщают Украинские новости, первый транш кредита в размере 1,9 миллиарда может поступить на счета Нацбанка уже через несколько дней после заключения договора. Второй транш ожидается в четвертом квартале 2020 года.

Средства первого транша пойдут на пополнение бюджета. Следующее финансирование Украина получит лишь в том случае, если выполнит ряд условий – так называемых структурных маяков.

Для получения средств Киеву нужно выполнить следующее:

  • изменить устав НАК Нефтегаз Украины

  • внести изменения в закон о банках

  • изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия.

Известно, что 21 мая Украина завершила работу с Международным валютным фондом по подготовке новой кредитной программы stand-by Arrangement (SBA). Был подписан президентом Владимиром Зеленским закон о банках, выполнив предварительное условие для открытия новой программы.

Читайте такжеЧто будет с курсом без транша МВФ: эксперт дал неутешительный прогнозНовая программа общим объемом финансирования в $5 млрд рассчитана на 18 месяцев. Деньги будут направлены для нужд бюджета и преодоления последствий пандемии коронавируса для украинской экономики. Сейчас это вопрос чисто технический и процесс зависит исключительно от бюрократических процедур по подписанию и подготовке документа к вынесению на заседание совета директоров. 

"Условия абсолютно нормальные и никаких проблемных нет. Мы согласовали вариант условий, которые можно было бы реально выполнить", - сказали осведомленные источники.

Как ранее сообщалось, Международный валютный фонд и официальный Киев достигли соглашения о новой программе сотрудничества stand by на сумму в пять миллиардов долларов.

Напомним, на пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом в мае.

кредит МВФ новости Украины макрофинансовая помощь бюджет
Сейчас вы просматриваете новость «Озвучены новые условия кредитной программы МВФ для Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:17
Out - Pixar впервые сняла мультик про гея в главных ролях
20:05
Коронавирус в Украине: вторая волна будет опаснее первой – эпидемиолог Видео
20:04
Когда будет сессия в ВУЗах: в Минобразования назвали дату и условия
19:54
Суицид или заказное убийство: эксперты о версиях смерти нардепа Давыденко
19:46
Озвучены новые условия кредитной программы МВФ для Украины
19:45
Sherlock Holmes Chapter One - трейлер и сюжет новой игры украинской компании Видео
19:43
В Украине могут исчезнуть банкоматы: эксперт пояснил, стоит ли паниковать
19:35
Будет ли вторая волна COVID-19: в Минздраве назвали условия
19:23
"Красная черта": власти Винницы бьют тревогу из-за коронавируса
19:19
Отзыв посла Грузии из Украины: в Тбилиси назвали условия для примирения Видео
18:54
Киев сковали жуткие пробки: какие улицы стоит объехать
18:50
Від пацанки до панянки 4 сезон финал - смотреть онлайн 25-05-2020 Видео
18:50
"Насиловали по очереди": появилась новая версия о зверствах полицейских в Кагарлыке
18:44
"Стыдно и противно": замначальника Нацполиции озвучил наказание после изнасилования в Кагарлыке
18:35
Эпидемиолог сказал, когда коронавирус перестанет быть острой проблемой Видео
18:16
В Украине приостановил работу интернет-магазин IKEA
17:53
Тищенко оказался "зайцем": водитель объяснил, почему депутат отказался платить за проезд – видео Видео
17:37
В Польше украинские огурцы назвали отечественными для привлечения покупателей
17:32
Гордон заболел коронавирусом
17:23
"Козлина ты дурная": Богдан отвесил подзатыльник животному в Киевском зоопарке Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять