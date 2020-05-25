Озвучены новые условия кредитной программы МВФ для Украины

МВФ спасет украинский бюджет / Reuters

В начале июня текущего года Советом директоров МВФ может быть утверждена кредитная программа на сумму в пять миллиардов долларов финансовой помощи для Украины для реанимирования украинского бюджета.

Как сообщают Украинские новости, первый транш кредита в размере 1,9 миллиарда может поступить на счета Нацбанка уже через несколько дней после заключения договора. Второй транш ожидается в четвертом квартале 2020 года.

Средства первого транша пойдут на пополнение бюджета. Следующее финансирование Украина получит лишь в том случае, если выполнит ряд условий – так называемых структурных маяков.

Для получения средств Киеву нужно выполнить следующее:

изменить устав НАК Нефтегаз Украины

внести изменения в закон о банках

изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия.

Известно, что 21 мая Украина завершила работу с Международным валютным фондом по подготовке новой кредитной программы stand-by Arrangement (SBA). Был подписан президентом Владимиром Зеленским закон о банках, выполнив предварительное условие для открытия новой программы.

Читайте такжеЧто будет с курсом без транша МВФ: эксперт дал неутешительный прогнозНовая программа общим объемом финансирования в $5 млрд рассчитана на 18 месяцев. Деньги будут направлены для нужд бюджета и преодоления последствий пандемии коронавируса для украинской экономики. Сейчас это вопрос чисто технический и процесс зависит исключительно от бюрократических процедур по подписанию и подготовке документа к вынесению на заседание совета директоров.

"Условия абсолютно нормальные и никаких проблемных нет. Мы согласовали вариант условий, которые можно было бы реально выполнить", - сказали осведомленные источники.

Как ранее сообщалось, Международный валютный фонд и официальный Киев достигли соглашения о новой программе сотрудничества stand by на сумму в пять миллиардов долларов.

Напомним, на пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом в мае.