Транспортный коллапс в Киеве: на Шулявском мосту рухнули три столба

В Киеве на Шулявском мосту, который был отремонтирован в декабре 2019 года, на проезжую часть рухнули три столба освещения. Вследствие этого движение во все четыре стороны остановлено.

Известно, что опоры освещения свалились на проезжую часть на участке через проспект победы.

По информации Сегодня, с ситуацией на Шулявском мосту будет разбираться полиция. В КГГА заявили, что заказчик проекта и генподрядчик уже обратились в правоохранительные органы.

Как сообщает Telegram-канал Киев Лайф, один из столбов повредил автомобиль. Пострадавших нет.

Отреагировал на инцидент и киевский градоначальник Виталий Кличко. В своем Telegram-канале он подтверждает сведения, согласно которым заказчик обратился в полицию. Эксперты устанавливают причину падения столбов и осматривают другие опоры эстакады.Читайте такжеНовая проблема Киева: журналисты распекли Кличко за недостроенный Шулявский мост

"Однозначно главная ответственность – на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ. Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента, чтобы виновные понесли ответственность", - подчеркнул Кличко.

Шулявский мост