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Транспортный коллапс в Киеве: на Шулявском мосту рухнули три столба

15 декабря 2020, 17:02
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В связи с инцидентом на Шулявком мосту движение во все четыре стороны остановлено.

В Киеве на Шулявском мосту, который был отремонтирован в декабре 2019 года, на проезжую часть рухнули три столба освещения. Вследствие этого движение во все четыре стороны остановлено.

Известно, что опоры освещения свалились на проезжую часть на участке через проспект победы.

По информации Сегодня, с ситуацией на Шулявском мосту будет разбираться полиция. В КГГА заявили, что заказчик проекта и генподрядчик уже обратились в правоохранительные органы.

Как сообщает Telegram-канал Киев Лайф, один из столбов повредил автомобиль. Пострадавших нет.

Отреагировал на инцидент и киевский градоначальник Виталий Кличко. В своем Telegram-канале он подтверждает сведения, согласно которым заказчик обратился в полицию. Эксперты устанавливают причину падения столбов и осматривают другие опоры эстакады.Читайте такжеНовая проблема Киева: журналисты распекли Кличко за недостроенный Шулявский мост

"Однозначно главная ответственность – на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ. Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента, чтобы виновные понесли ответственность", - подчеркнул Кличко.

Шулявский мост

  • В феврале 2017 года на Шулявском мосту произошел обвал части бетонного забора. Весной 2019 года эстакаду полностью перекрыли для того, чтобы провести демонтаж конструкций.
  • Движение по Шулявскому мосту было возобновлено 28 декабря 2019 года. Причем эстакада заработала не сразу в полном режиме – не было достроены съезды с моста, их запустили только через пару месяцев. Кроме того, сразу не смогли восстановить и троллейбусную линию. При этом до сих пор территория под мостом и сама эстакада не достроены для пешеходов.

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