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"Надо 3 бомбы": в Укргидроэнерго рассказали, как можно разрушить Киевскую ГЭС

Ангелина Подвысоцкая
10 июня 2023, 20:31 обновлено 10 июня, 20:34
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Разрушить Киевскую ГЭС могут всего три российские 500-килограммовые авиабомбы.
Киевская ГЭС, Игорь Сирота
Что может уничтожить Киевскую ГЭС / коллаж: Главред, фото: Википедия

Российские оккупанты уничтожили Каховскую ГЭС и угрожают ударить по Киевской гидроэлектростанции, чтобы нанести максимальный урон и убить больше людей. У русских есть оружие, которое может уничтожить дамбу. Об этом в эфире телемарафона рассказал гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота. Видео уже разлетелось в Сети.

Он утверждает, что Каховскую ГЭС могут уничтожить всего несколько бомб.

"Чтобы взорвать такую станцию с внешней стороны, то нужно в одну точку, шоб прилетел самолет и сбросил три 500-килограммовые авиабомбы", - сказал Игорь Сирота.

В то же время гендиректор убежден, что Киевская ГЭС находится в безопасности, ведь украинская ПВО не позволит оккупантам нанести такие разрушения.

Смотрите видео о том, что может уничтожить Киевскую ГЭС:

Киевская ГЭС
Что может уничтожить Киевскую ГЭС / фото: скриншот

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что за 2-4 дня от подрыва Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток от подрыва. Уже было известно о погибших в результате наводнения, вызванного подрывом дамбы.

  • Ситуация с подтоплением в Херсонской области
    Ситуация с подтоплением в Херсонской области фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуация с подтоплением в Херсонской области
    Ситуация с подтоплением в Херсонской области фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуация с подтоплением в Херсонской области
    Ситуация с подтоплением в Херсонской области фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуация с подтоплением в Херсонской области
    Ситуация с подтоплением в Херсонской области фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуация с подтоплением в Херсонской области
    Ситуация с подтоплением в Херсонской области фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуация с подтоплением в Херсонской области
    Ситуация с подтоплением в Херсонской области фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуация с подтоплением в Херсонской области
    Ситуация с подтоплением в Херсонской области фото: t.me/mvs_ukraine
  • Ситуация с подтоплением в Херсонской области
    Ситуация с подтоплением в Херсонской области фото: t.me/mvs_ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский провел на Херсонщине совещание по Каховской ГЭС. Сейчас решается ряд важных вопросов, как помочь людям и ликвидировать последствия трагедии.

Украина и ООН договорились об эвакуации из захваченного РФ левого берега Днепра. Страна-оккупант Россия должна обеспечить доступ ООН к захваченным районам Херсонской и Запорожской областей и предоставить соответствующие гарантии безопасности.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Смотрите видео, рассказывающие эвакуированные из зоны подтопления херсонцы:

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