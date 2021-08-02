Трех девушек из Тернопольщины продали в сексуальное рабство в Португалию

Девушек из Тернопольщины продали в сексуальное рабство в Португалию / ua.depositphotos.com

С начала года в Тернопольской области нескольких девушек продали в сексуальное рабство в Португалию. Об этом сообщает портал 20minut со ссылкой на заявление начальника отдела миграционной полиции области Александр Буняк.

По его словам, на людей, причастных к эксплуатации людей, открыли уголовные производства по 2 части 149 статьи Уголовного кодекса Украины. Виновным грозят тюремные сроки от пяти до двенадцати лет.

"Трех девушек завербовали и отправили в Республику Португалия, где обещали им работу в гостинице. У девушек отобрали их документы, под предлогом оформления разрешения на работу, и заставили заниматься проституцией. Двум лицам уже объявлено подозрение. Готовятся материалы в суд. Еще одна жительница области стала жертвой сексуальной эксплуатации в Италии", — сказал Буняк.

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Напомним, ранее сообщалось, что Киевской области отец сдавал в сексуальное рабство двух несовершеннолетних дочерей.

Более того, как сообщили в полиции, он снимал детскую порнографию с их участием.

Также мужчина за деньги предлагал своим знакомым вступить в сексуальную связь с его детьми. Одного из таких злоумышленников задержали. Это — 53-летний житель Киевской области.