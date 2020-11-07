Треть жителей Закарпатья хотят иметь два паспорта

Треть жителей Закарпатья поддержали идею двойного гражданства / УНИАН

Идею двойного гражданства в Украине поддерживают 33,5% жителей Закарпатья.

В то же время 53% опрошенных не поддерживают или частично не поддерживают эту идею, сообщает Европейская правда со ссылкой на результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра политической социологии, которые были представлены на форуме Re:Open Zakarpattia.

Стоит отметить, что поддержка идеи двойного гражданства значительно выше среди представителей национальных меньшинств, проживающих на Закарпатье.

Так, второй паспорт предпочли бы иметь 52,4% опрошенных представителей меньшинств. Не поддерживают эту идею лишь 12%.

При этом среди представителей национальных меньшинств значительно выше, чем в целом по Закарпатью, доля тех, кто не имеет определенного мнения (35,6%) по поводу идеи двойного гражданства.

Для более 90% опрошенных представителей национальных меньшинств ценность второго паспорта заключается в возможности трудоустройства за рубежом. Для более 52% это возможность выехать для постоянного проживания или работы за границей.

Опрос жителей Закарпатья проводился с 24 августа по 6 сентября среди 1000 человек.

Какие опросы украинцев проводились ранее:

Предоставление "особого статуса" Донбассу поддерживают и не поддерживают практически одинаковое число украинцев. Вариант ответа "безусловно поддерживаю, закон нужен как можно скорее для установления мира" выбрали 26,7% респондентов по всей стране. 26,8% принявших участие в опросе считают, что ОРДЛО не должно иметь никакого особого статуса.

Почти 45% украинцев высказались за то, чтобы предоставить неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей автономию в составе Украины для того, чтобы прекратить войну.

26 октября появились результаты ответов украинцев на опрос от президента Владимира Зеленского по результатам обработки 74% анкет. Респонденты поддержали 4 из 5 инициатив главы государства.

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