Третья волна коронавируса в Украине: премьер указал на позитивные изменения

В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом, сообщил Денис Шмыгаль / УНИАН

В Украине в ходе третьей волны коронавируса COVID-19 наблюдаются позитивные изменения – за прошлую неделю (12-18 мая), в стране вирус подхватили на 14 тысяч человек меньше, чем за предыдущие семь дней.

За последние три недели улучшились показатели загруженности коек в больницах, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским, говорится на сайте Офиса президента.

Глава Кабмина добавил, что всего для больных COVID-19 в нашей стране выделили 77 698 коек (кислородом обеспечены 67 567), а сейчас заняты 44 415.

"...Что касается количества активных больных, то динамика роста уменьшилась… несколько областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из красной зоны, ситуация в городе Киеве остается сложной", – добавил премьер.

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