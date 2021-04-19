Третья волна коронавируса в Украине: премьер указал на позитивные изменения

Для больных коронавирусом в нашей стране есть десятки тысяч свободных коек, поделился Шмыгаль.
В Украине в ходе третьей волны коронавируса COVID-19 наблюдаются позитивные изменения – за прошлую неделю (12-18 мая), в стране вирус подхватили на 14 тысяч человек меньше, чем за предыдущие семь дней.
За последние три недели улучшились показатели загруженности коек в больницах, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским, говорится на сайте Офиса президента.
Глава Кабмина добавил, что всего для больных COVID-19 в нашей стране выделили 77 698 коек (кислородом обеспечены 67 567), а сейчас заняты 44 415.
"...Что касается количества активных больных, то динамика роста уменьшилась… несколько областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из красной зоны, ситуация в городе Киеве остается сложной", – добавил премьер.
Коронавирус в Украине и карантин – что нужно знать
- В марте 2020 года в мире началась пандемия COVID-19. В нашей стране с 12 числа стартовал карантин.
- В государстве было несколько волн коронавируса. Ситуация с распространением COVID-19 серьезно ухудшилась в марте текущего года. В Минздраве 13 апреля сообщили, что государство вышло на пик третьей волны заболеваемости.
- Сейчас в Украине адаптивный карантин – государство поделено на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону. В зеленой зоне самые слабые карантинные меры, а в красной – самые строгие. Зеленых зон в украинском государстве пока нет.
- В красной зоне сейчас находятся Киев и еще ряд областей – Киевская, Житомирская, Львовская, Запорожская, Николаевская, Полтавская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая.
- По состоянию на 19 апреля коронавирус диагностирован у 1 953 016 человек, выздоровели 1 487 677 пациентов, скончались 40 000 инфицированных и есть 425 339 активных больных.
- В Минздраве отмечали, что в Киеве и в семи областях – Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой превышена заполненность коек с кислородом.