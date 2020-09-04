Три главных шага: эксперты назвали сценарий возвращения Донбасса

Эксперты дали рецепт возвращения оккупированного Донбасса / informator.su

У украинских властей отсутствует четкий курс, направленный на создание условий для реинтеграции оккупированных Россией территорий Донбасса.

Об этом говорится в опубликованном докладе Мир в Украине: цена войны на Донбассе Международной кризисной группы (International Crisis Group).

При этом эксперты рекомендовали три направления для улучшения экономической ситуации на востоке Украины, которые могут способствовать в будущем реинтеграции оккупированных территорий.

Первая мера — начало полной выплаты пенсий гражданам Украины, проживающим на не контролируемых Киевом территориях. Сейчас для получения пенсий им приходится приезжать туда, где управление осуществляют украинские власти. Такое путешествие не для всех является возможным.

Эксперты напоминают, что потребуется выплатить замороженные пенсии (общий долг Киева перед пенсионерами самопровозглашенных республик уже в конце 2018 года оценивался в $1,3 млрд), и решение будет сложно воспринято в украинском обществе, но в выплатах мог бы помочь Всемирный банк, в том числе путем создания соответствующих механизмов на неконтролируемых территориях.

Читайте такжеРазведение сил и разминирование: ТКГ по Донбассу приняла важные решенияЕще двумя мерами эксперты назвали принятие специального законодательства, в котором было бы принципиально зафиксирован отказ от уголовного преследования в отношении чиновников "ЛНР" и "ДНР" среднего звена, а также стимуляция торговли через линию соприкосновения.

Кроме того, эксперты рекомендуют Украине оценить эффект введенной в 2017 году торговой блокады Донбасса и возобновить торговлю промышленными товарами.

Авторы доклада добавляют, что в случае сохранения существующего подхода стоит ждать слабо тлеющей войны, когда ни одна из сторон не работает упорно над завершением конфликта, ослабление экономик двух новообразований и упадок инфраструктуры, что вызовет еще больший отток работоспособного населения в Россию и ЕС.

Если после этого Киев однажды решит вернуть территории, он получит такой уровень демографического и экономического упадка, что на его фоне поблекнет сегодняшняя картина, резюмируют авторы.

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Напомним, ранее в Украине вспыхнул скандал после заявления заместителя председателя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о том, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам Донецкой и Луганской областей.

По его словам, чтобы прекратить войну нужно объявить всеобщую амнистию.