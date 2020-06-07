Президент Зеленский поздравил украинцев с Троицей / пресс-служба Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Троицей, которая отмечается в воскресенье, 7 июня.

Глава государства призвал встретить этот день с чистой душой и сердцем, без зла, обид и плохих мыслей. Об этом говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале президента.

"Каждый будет отмечать этот праздник по-своему. Кто-то, по примеру предков, будет украшать дом скошенной травой и зелеными ветвями. Кто-то - молиться. Кто-то соберет за праздничным столом семью. Кто-то будет отмечать память родных, которых уже нет", - написал Зеленский.

"И что бы кто не делал в этот светлый день, верю - все мы будем придерживаться старинного народного обычая: не станем ссориться, не держать ни на кого зла и завидовать. Думаю, никто не будет против, чтобы в этом плане каждый новый день был, как праздник Троицы. Потому что только с чистой душой и сердцем, без зла, обид и плохих мыслей мы с вами сможем сделать нашу страну лучше", - добавил он.

Напомним, 7 июня 2020 – сегодня праздник святой. ЭтоТроица 2020.Главред разбирался, можно ли работать на Троицу, купаться и венчаться, куда девать траву после Троицы и какие есть другие приметы и традиции праздника.