Не коронавирусом единым: в Минздраве "шуганули" украинцев вспышкой туберкулеза

В Минздраве опасаются вспышки туберкулеза после коронавируса / УНИАН

В случае, если ситуация с финансированием медицинских учереждений не изменится, то Украине грозит вспышка туберкулеза. На данный же момент дефицит бюджета в противотуберкулезных диспансерах доходит до 80%.

Такую информацию во время онлайн-брифинга в среду, 29 апреля, озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодня у нас дефицит финансирования противотуберкулезных учреждений доходит до 80%. Последствия будут таковы: за два-три года получим рост заболеваемости на 30%, рост смертности и сокращение медработников, которое будет насчитывать тысячи людей", - сказал чиновник.

Читайте такжеВспышка коронавируса: в Минздраве напугали украинцев тревожным прогнозомКроме того, Степанов, который ранее был одесским губернатором, рассказал о том, каких успехов достиг на предыдущей должности в плане реформ противотуберкулезной службы.

"В 2017 году, будучи главой Одесской ОГА, мы начали процесс реформирования противотуберкулезной службы области. Для этого объединили несколько заведений, противотуберкулезных больниц, диспансер, санаторий, районные отделения в единую службу - Одесский областной центр значимых болезней. При реализации этого проекта, который длился два с половиной года, кроме показателя увеличения почти в 1,5 раза количества выздоровевших людей, была экономия средств, которая возникла в результате сокращения коечного фонда с 1005 коек до 525", - подытожил он.

Напомним, ранее Максим Степанов рассказал, что Министерство здравоохранения будет предлагать продлить коронавирусный карантин в Украине до 12 мая, но при этом ограничительные меры, вероятно, будет смягчены.