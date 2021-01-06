Тупицкий продолжит работать, невзирая на указ Зеленского - судья КСУ

По словам судьи Игоря Слиденко, не исключено, что Александр Тупицкий будет ходить на работу по пропускам.
Судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявил, что руководитель ведомства Александр Тупицкий будет продолжать ходить на работу и исполнять свои обязанности ‒ несмотря на недавний указ президента Владимира Зеленского о его отстранении.
Об этом Слиденко заявил в комментарии Пятому каналу. Судья сообщил, что Александр Тупицкий продолжит выполнять свои обязанности и не исключает, что "тот будет ходить на работу по пропускам".
"Это вопрос суда, он политизирован и искусственно нагнетается состояние истерии. Вопрос об отстранении в принципе не рассматривается. Вообще такого института, как отстранение судьи КСУ, нет", – заявил Слиденко.
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Отстранение Александра Тупицкого
- Президент Украины Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания СНБО подписал указ о временном отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от исполнения полномочия сроком на 2 месяца.
- 28 декабря Тупицкого вызывали в Генпрокуратуру с целью вручения судье подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Глава КСУ не явился на вызов, после чего Офис генпрокурора обратился к президенту Владимиру Зеленскому с ходатайством о временном отстранении Тупицкого в связи с уголовным производством.
- В КСУ полагают, что указ главы государства об отстранении Тупицкого не соответствует полномочиям президента и является фактическим вмешательством в деятельность суда.
- В Офисе генпрокурора, в свою очередь, полагают, что Зеленский имел право на принятие такого решения, так как Тупицкий стал фигурантом уголовного дела.
Автор: Дмитрий Видоменко