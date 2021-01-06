Тупицкий продолжит работать, невзирая на указ Зеленского - судья КСУ

Александр Тупицкий (в центре) / УНИАН

Судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявил, что руководитель ведомства Александр Тупицкий будет продолжать ходить на работу и исполнять свои обязанности ‒ несмотря на недавний указ президента Владимира Зеленского о его отстранении.

Об этом Слиденко заявил в комментарии Пятому каналу. Судья сообщил, что Александр Тупицкий продолжит выполнять свои обязанности и не исключает, что "тот будет ходить на работу по пропускам".

"Это вопрос суда, он политизирован и искусственно нагнетается состояние истерии. Вопрос об отстранении в принципе не рассматривается. Вообще такого института, как отстранение судьи КСУ, нет", – заявил Слиденко.

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Отстранение Александра Тупицкого