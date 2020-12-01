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Турция очень заинтересована войти в Крым с Украиной – военный эксперт

1 декабря 2020, 09:38

Турция нашла слабое место Украины – Крым, и потому активно предлагает свою помощь в решении данного вопроса.

Олег Жданов
Олег Жданов рассказал об интересах Турции в Крыму / УНИАН

Для Украины с определенного момента сильная Турция может стать угрозой, поскольку начинается возрождение тюркского мира и Османской империи, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Вообще, ХХІ век – век империй: все вспомнили об имперских амбициях. Причем первыми начали британцы, когда вышли из Евросоюза. Причем, судя по затягиванию ситуации, Великобритания не столько хочет выйти из ЕС экономически, сколько политически. Теперь на саммитах Большой семерки премьер-министр Великобритании не оглядывается на канцлера Германии Меркель, когда думает, что ему говорить, а что – нет. Ведь раньше голоса Франции, Германии и Великобритании были слиты в один, а теперь у Британии собственное мнение", - объяснил Жданов в ходе чата на сайте Главред.

По его словам, Франция тоже пытается реализовать свои имперские амбиции, правда, она это делает за счет того, что ослабляет Германию, чтобы занять место лидера в Евросоюзе.

Жданов подчеркнул, что то же самое делает и Турция на Ближнем Востоке, стремясь рулить этим регионом.

"Например, сейчас Турция строит параллельный Босфору канал длиной 43 км. Этот канал будет платным и не будет подчиняться Конвенции Монтре, а, значит, Турция через него будет пропускать любые корабли, в том числе и с атомной энергетической установкой или с ядерным оружием на борту. Но – за деньги, для себя", - сказал эксперт.

Жданов обратил внимание на то, что "Турция очень заинтересована войти в Крым с Украиной точно так же, как в Нагорный Карабах вместе с Азербайджаном".

"Потому что, войдя в Крым, Турция получит два берега Черного моря. Таким образом, она будет полностью контролировать Черное море от Босфора до Ялты. А самый мощный флот на Черном море – турецкий (только подводных лодок 22 штуки в составе турецкого флота на этом море, и России там просто нечего противопоставить)", - отметил военный эксперт.

Жданов убежден, что Турция нашла слабое место Украины – Крым, и потому активно предлагает свою помощь в решении данного вопроса.

"Мол, хотите вернуть Крым – мы вам поможем. Что вам нужно? Вам нужны Байрактары (беспилотники)? Украина и Турция сейчас совместно производят Байрактары: мы ставим двигатели, турки дают планер. Канада возмутилась и перестала поставлять системы наведения и навигации на эти беспилотники – и теперь их будет поставлять наше КБ "Луч", которое делает прекрасные системы навигации для беспилотников. А у Турции есть планер боевого истребителя (Эрдоган еще Порошенко в ходе его визита в Анкару в качестве президента предлагал делать совместный боевой истребитель)", - растолковал он.

У Турции вторая по боеспособности армия в мире после американской, уточнил эксперт, и добавил, что "Турция будет помогать Украине всеми силами в вопросе Крыма".

"Потому нам важно не пропустить момент, когда турки потребуют метрополии над Крымом, основываясь на том, что это – крымскотатарский регион. Скорее всего, Турция будет настаивать на признании татарского народа коренным на полуострове, а татарского языка коренным языком. Автономия Крыма может существенно расшириться под давлением Турции. В результате Украина получит турецкий анклав на своей территории. Заинтересованность Турции в этом вопросе просто сумасшедшая, потому турки готовы нам помогать", - резюмировал Жданов.

Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:

  • 16 октября президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция осознает важность Украины в контексте региональной стабильности и безопасности. Анкара не признает Крым территорией РФ и в дальнейшем по-прежнему намерена поддерживать территориальную целостность украинского государства.
  • 16 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует пригласить Турцию в переговорный процесс по возвращению Крыма под политический контроль Киева. Украинская сторона считает, что позиция Анкары сыграет важную роль в Крымской платформе.
  • 6 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз готов присоединиться к новой платформе по деоккупации Крыма.

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