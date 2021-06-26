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"Ты не бойся, я не извращенец": СМИ выяснили подробности изнасилования школьницы на выпускном

26 июня 2021, 08:50
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Девушку изнасиловал школьный учитель хореографии. Он неоднократно приставал к другим школьницам и озвучивал неуместные намеки и шутки в их адрес.

Изнасилование
В Кривом Роге выпускной закончился изнасилованием / rua.gr

В Кривом Роге на школьном выпускном произошло изнасилование – 28-летний учитель хореографии надругался над ученицей. Журналисты издания Заборона поговорили с пострадавшей и узнали детали произошедшего.

Потерпевшая девушка Ольга рассказала, что на выпускном все присутствующие употребляли алкоголь, в том числе и крепкие спиртные напитки. И родители, и учителя разбрелись по территории. В какой-то момент выпускница почувствовала, как ее кто-то обнимает. Оказалось, что сзади стоял учитель хореографии. Он сказал: "Сейчас пойду нарешаю комнату".

Девушка рассказала, что учитель вскоре вернулся и молча повел ее за собой - она ​​даже не успела сориентироваться, что произошло. Затем он привел ее к какую-то гримерку и закрыл дверь на ключ. Что произошло потом, она вспоминает плохо - просто в какой-то момент поняла, что стоит голая, а рядом – ее голый учитель, который после этого изнасиловал девушку.

"Поскольку я была пьяна, я была "телом" - он просто делал, что хотел. В какой-то момент я смогла только сказать, что без презерватива - нет. Он ответил что-то типа "малышка, успокойся, все хорошо", - рассказала потерпевшая.

Девушка утверждает, что постоянно говорила учителю, что не хочет секса, но он ее не слушал и настаивал на втором случае.

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"В какой-то момент зазвонил его телефон, после чего он открыл дверь, и мы наконец вышли", - вспомнила Оля.

После всего, что произошло, девушка вечером позвонила брату и рассказала о случившемся.

Решение обратиться в полицию давалось тяжело - в отделении маму с дочкой встретили хихиканьем. Разговор длился часа два, а все, что говорила Оля, воспринимали так, будто она этого хотела. В полиции также не верили, что девушка девственница. В райотделе ей предложили помириться с насильником и сыграть с ним свадьбу.

"А, да, сделай мне приятное? Ну, как мужчина, я его понимаю, да", - сказал во время дачи показаний один из полицейских.

Изменилось отношение полицейских лишь только после того, как гинеколог дала свое заключение после осмотра.

В то же время одноклассники обвинили пострадавшую девушку в желании хайпануть, а родители других детей и школьные учителя встали на сторону насильника – мол, он парень хороший, не нужно портить ему жизнь. Кроме того, у него есть беременная девушка. С журналистами связался отец одной из выпускниц, который тоже был на празднике, и заявил, что девушка врет. Мужчина добавил, что они родительским коллективом собираются встать на защиту "этого парня".

В школе сообщили, что не будут заключать новый договор с хореографом на следующий год. Одноклассницы не захотели также разговаривать на эту тему.

Адвокат девушки планирует инициировать внутреннее служебное расследование, в частности относительно поведения работников райотдела во время первого опроса, который проводили с критическими нарушениями.

Читайте такжеИзнасиловали и бросили у дороги: под Полтавой 16-летняя девушка умерла после издевательстваСМИ узнали, что 28-летний учитель преподавал хореографию в нескольких школах, в частности той, где в одиннадцатом классе училась Оля. Потерпевшая рассказала, что к старшеклассницам он постоянно приставал и отпускал неуместные шутки в их сторону.

"Одноклассница говорила, что он как-то звал ее танцевать, но чтобы она пришла к нему без лифчика. При мне он подходил к однокласснице, которая просто сидела и даже не смотрела в его сторону - поправил ей волосы за ухо, улыбнулся, пошел дальше", - рассказала она.

Девушка рассказала, что не общалась с учителем и пересеклась с ним буквально один раз.

"Ты не бойся, прижимайся ко мне, я не извращенец. Хотя все может быть", - сказал он на ей репетиции.

На одном из его уроков была даже классная руководительница класса, но она никак не реагировала на поведение учителя и только смеялась.

Как сообщал Главред, в Хмельницкой области правоохранители задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки. Педофил подстерег ребенка посреди дня возле ее дома и, применив физическую силу и угрозы, надругался над ней.

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