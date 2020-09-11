"Тяжелая операция, медикаментозный сон": Сенцов сказал, что удалили у избитого Балуха

Владимиру Балуху сделали тяжелую операцию, сообщил Олег Сенцов / УНИАН

Избитый Владимир Балух – бывший узник Кремля – перенес тяжелую операцию, его ввели в состояние медикаментозного сна.

Балуху удаляли гематому, рассказал бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов в эфире программы Все про єдинорогів.

Собеседник добавил, что возле пострадавшего постоянно находится медсестра.

"…Балух не в коме, он в медикаментозном сне. Его ввели в этот сон, чтобы он отошел от операции. Ему делали операцию, удаляли гематому. Это тяжелая операция", – поделился режиссер.

Сенцов сказал, что перед нападением Балуха последним видел еще один бывший политзаключенный – Евгений Панов. По словам Панова, у Балуха на Гидропарке был конфликт с какой-то компанией из-за украинский язык.