"Тяжелая операция, медикаментозный сон": Сенцов сказал, что удалили у избитого Балуха

Возле экс-узника Кремля постоянно находится медсестра, поделился режиссер.
Избитый Владимир Балух – бывший узник Кремля – перенес тяжелую операцию, его ввели в состояние медикаментозного сна.
Балуху удаляли гематому, рассказал бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов в эфире программы Все про єдинорогів.
Собеседник добавил, что возле пострадавшего постоянно находится медсестра.
"…Балух не в коме, он в медикаментозном сне. Его ввели в этот сон, чтобы он отошел от операции. Ему делали операцию, удаляли гематому. Это тяжелая операция", – поделился режиссер.
Сенцов сказал, что перед нападением Балуха последним видел еще один бывший политзаключенный – Евгений Панов. По словам Панова, у Балуха на Гидропарке был конфликт с какой-то компанией из-за украинский язык.
- Ранее Олег Сенцов сообщил, что Владимира Балуха избили в ночь на 8 сентября. Режиссер добавил, что пострадавшего нашли избитым утром, у него сломаны ключица и рука. Балух попал в больницу.
- Позже в полиции поделились, что Балух избит в Киеве на территории Гидропарка, у него украли банковскую карту и телефон.
Автор: Екатерина Присяжнюк