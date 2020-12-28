Тысячи стволов на руках: в СНБО рассказали о законе про территориальную оборону

Сергей Кривонос / УНИАН

Поскольку в Украине продолжает оставаться на высоком уровне нужда в эффективном реагировании на внешние угрозы, идет активный процесс проработки законопроекта №4504 "О территориальной обороне Украины".

Об этом сообщил во время пресс-конференции в понедельник, 28 декабря, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. По его словам, законопроект уже обсужден профильным комитетом Совета и представителями силовых ведомств.

Согласно документу, по словам Кривоноса, бойцами отрядов территориальной обороны смогут стать жители из разных регионов Украины. В выходные они будут проходить военную подготовку, а в будние дни - заниматься обычной своей работой.

Далее, заместитель секретаря СНБО рассказал - для хранения в домашних условиях бойцам территориальной обороны предлагается выдать около 80 тысяч единиц стрелкового оружия. Причем Кривонос не видит в таком решении большой угрозы, поскольку у населения Украины, по предварительным данным, сейчас находится на руках около миллиона единиц оружия.

Законопроект №4504 хотят вынести на рассмотрение Совета в феврале-марте будущего года.

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Напомним, ранее Главред сообщал