Тысячи стволов на руках: в СНБО рассказали о законе про территориальную оборону

По словам замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса, законопроект уже обсужден профильным комитетом и представителями силовых ведомств.
Поскольку в Украине продолжает оставаться на высоком уровне нужда в эффективном реагировании на внешние угрозы, идет активный процесс проработки законопроекта №4504 "О территориальной обороне Украины".
Об этом сообщил во время пресс-конференции в понедельник, 28 декабря, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. По его словам, законопроект уже обсужден профильным комитетом Совета и представителями силовых ведомств.
Согласно документу, по словам Кривоноса, бойцами отрядов территориальной обороны смогут стать жители из разных регионов Украины. В выходные они будут проходить военную подготовку, а в будние дни - заниматься обычной своей работой.
Далее, заместитель секретаря СНБО рассказал - для хранения в домашних условиях бойцам территориальной обороны предлагается выдать около 80 тысяч единиц стрелкового оружия. Причем Кривонос не видит в таком решении большой угрозы, поскольку у населения Украины, по предварительным данным, сейчас находится на руках около миллиона единиц оружия.
Законопроект №4504 хотят вынести на рассмотрение Совета в феврале-марте будущего года.
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Напомним, ранее Главред сообщал
- Группа народных депутатов от Слуги народа зарегистрировала в Раде законопроект "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевым припасам к нему" (№4335).
- Согласно документу, в Украине к свободному обороту будет разрешено гражданское огнестрельное оружие, находящееся в собственности физических и юридических лиц (за исключением оружия, находящегося в специальном обороте у сотрудников правоохранительных органов и ВСУ) из пяти категорий: (автоматическое; гладкоствольное короткоствольное, короткоствольное, длинноствольное огнестрельное гладкоствольное, длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное).