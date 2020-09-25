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Тюрьма за угон автомобиля: в Украине вступил в силу новый закон

25 сентября 2020, 12:42

Кража автомобиля вместо штрафа может обернуться тюремным заключением.

угон, кража, авто
За кражу автомобиля в Украине можно получить до 8 лет тюрьмы / topgir.com.ua

В пятницу, 25 сентября, вступил в силу закон "О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины о противодействии незаконному завладению транспортным средством". Теперь за кражу транспортного средства вместо штрафа можно получить только ограничение или лишение свободы.

Соответствующий документ был опубликован в парламентской газете Голос Украины в четверг, 24 сентября.

В тексте документа речь идет о том, что незаконное завладение транспортным средством, под чем подразумевается кража, теперь не наказывается штрафом. Санкция за такие действия предполагает ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Если автомобиль был украден при помощи современных технических средств или стоимость транспортного средства составляет от 105 100 до 262 750 гривен, лицо, совершившее правонарушение, может столкнуться с наказанием в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с последующей конфискацией имущества (по решению суда).

Угон автомобиля группой лиц или с применением насилия может обернуться злоумышленникам в наказание на срок от 8 до 12 лет с конфискацией или без лишения имущества.Читайте такжеПять тысяч баксов за угон авто: копы в Одессе погорели на взятке

  • Напомним, законопроект № 875-IX в целом был принят Верховной Радой 3 сентября. Президент Владимир Зеленский подписал закон во вторник, 22 сентября.
  • В Украине систематические растут показатели по кражам автомобилей. По данным полиции, в первом квартале текущего года было украдено более 500 авто. Журналистка Елена Зборовская дала украинцам ряд советов о том, как обезопасить свой автомобиль.

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