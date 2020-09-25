У Авакова пользователей ВКонтакте предупредили о проблемах с законом

В Украине займутся пользователями ВКонтакте / УНИАН

Пользование на территории Украины российской соцсетью ВКонтакте является ответственностью граждан, заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Об этом он сказал в ходе ZOOM-конференции Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности, трансляция которой проходила в Facebook СНБО.

"Это, в первую очередь, должна быть ответственность пользователей - они должны понимать, что они также нарушают законодательство, и действительно, наши сотрудники совместно с коллегами из других силовых структур работают над вопросом закрытия доступа к указанной сети", - заявил он.

По словам Гончарова, вопрос блокирования ВК на территории Украины также является вопросам взаимодействия с иностранными партнерами относительно площадок, которые распространяют эти мобильные приложения (Google Play и App Store).

"Надеемся, что мы совместными усилиями сможем реализовать нормы законодательства относительно такого контента на территории Украины", - подчеркнул он.

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Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что государство будет ставить на учет людей, использующих российскую социальную сеть ВКонтакте, а в случае продолжения распространения запрещенного российского контента виновные будут иметь дело с Национальной полицией.