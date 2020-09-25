У Авакова пользователей ВКонтакте предупредили о проблемах с законом

Работа с ВКонтакте является ответственностью пользователей. считает Сергей Гончаров.
Пользование на территории Украины российской соцсетью ВКонтакте является ответственностью граждан, заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.
Об этом он сказал в ходе ZOOM-конференции Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности, трансляция которой проходила в Facebook СНБО.
"Это, в первую очередь, должна быть ответственность пользователей - они должны понимать, что они также нарушают законодательство, и действительно, наши сотрудники совместно с коллегами из других силовых структур работают над вопросом закрытия доступа к указанной сети", - заявил он.
По словам Гончарова, вопрос блокирования ВК на территории Украины также является вопросам взаимодействия с иностранными партнерами относительно площадок, которые распространяют эти мобильные приложения (Google Play и App Store).
"Надеемся, что мы совместными усилиями сможем реализовать нормы законодательства относительно такого контента на территории Украины", - подчеркнул он.
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Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что государство будет ставить на учет людей, использующих российскую социальную сеть ВКонтакте, а в случае продолжения распространения запрещенного российского контента виновные будут иметь дело с Национальной полицией.
- Как известно, в 2017 году президент Украины Петр Порошенко запретил ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс и сервисы Mail.ru. Также были введены санкции против крупнейших российских телекомпаний.
- Президент Владимир Зеленский в мае подписал указ, которым продлил запрет на российские сайты и соцсети на территории Украины.
- В свою очередь СНБО одобрили продление запрета на российские сайты и соцсети в Украине. Верховная Рада во время внеочередного заседания сразу поддержала проект.