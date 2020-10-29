У Авакова рассказали, что полиция будет делать с украинцами во время режима ЧС

Что полиция будет делать с украинцами во время режима ЧС / УНИАН

В Министерстве внутренних дел в деталях объяснили, что подразумевает режим чрезвычайной ситуации, который Кабмин продлил в Украине до 31 декабря нынешнего года

Об этом сообщают представители пресс-службы ведомства. "В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продолжении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года", ‒говорится в тексте.

Как утверждают в МВД, режим чрезвычайной ситуации вводится по всей стране либо в отдельных ее регионах. Власти Украины определяют ответственный орган, который должен ликвидировать причину ЧС. Таковой орган получает право привлекать любые государственные структуры и при необходимости организовывать эвакуацию.

"Власть организует ‒ информирование населения, непрерывный контроль за развитием ЧС и мониторинг эпидемической ситуации, выявление больных и контактных, их изоляцию и госпитализацию; режим карантина, в том числе ‒ запрет массовых мероприятий; ограничение движения пассажирского транспорта, закрытие границ", ‒ добавили в ведомстве.

Читайте такжеСтоит ли паниковать: Шмыгаль назвал особенности режима чрезвычайной ситуации

Чрезвычайная ситуация - китайский коронавирус в Украине: