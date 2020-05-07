У Кличко назвали список рынков в Киеве, которые уже заработали

Рынки в Киеве уже работают / censor.net

В ходе брифинга мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по состоянию на сегодня, 7 мая, в столице работают 10 рынков.

"(Это, - ред. )Демеевский, Маяк, Печерский, Владимирский, рынок на Лесной, а также Феофановский, рынки Одесский, Иллис, Выгуровский и Бессарабский рынок", - сказал городской голова, добавив, что еще 37 торговых площадок будут постепенно возобновлять свою работу.

Какие рынки заработали в Киеве

Демеевский

Маяк

Печерский

Владимировский

рынок на Лесной

Одесский

Феофановский

Иллис

Выгуровский

Бессарабский Рынки Киева, которые уже работают

По данным Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, сейчас в Украине в условиях противоэпидемиологических мер работают 496 продовольственных торговых площадок. Также известно, что деятельность 83 рынков по всей Украине и 32 в Киеве была прекращена в связи с нарушениями норм карантинного режима.

Напомним, председатель медицинской комиссии Киевсовета Олег Гелевей ранее заявил, что существовала возможность возобновить работу продовольственных рынков сразу же после Пасхальных праздников. По его словам, нужно разрешить работу малому и среднему бизнесу при условии соблюдения всех санитарных норм.