УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Кличко назвали список рынков в Киеве, которые уже заработали

7 мая 2020, 17:06

В столице на данный момент начали свою работу уже 10 рынков, еще 37 торговых площадок заработают в ближайшее время.

Рынки в Киеве уже работают
Рынки в Киеве уже работают / censor.net

В ходе брифинга мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по состоянию на сегодня, 7 мая, в столице работают 10 рынков.

 "(Это, - ред. )Демеевский, Маяк, Печерский, Владимирский, рынок на Лесной, а также Феофановский, рынки Одесский, Иллис, Выгуровский и Бессарабский рынок", - сказал городской голова, добавив, что еще 37 торговых площадок будут постепенно возобновлять свою работу.

Какие рынки заработали в Киеве

  • Демеевский
  • Маяк
  • Печерский
  • Владимировский
  • рынок на Лесной
  • Одесский
  • Феофановский
  • Иллис
  • Выгуровский
  • Бессарабский
    Рынки Киева, которые уже работают
    Рынки Киева, которые уже работают

По данным Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, сейчас в Украине в условиях противоэпидемиологических мер работают 496 продовольственных торговых площадок. Также известно, что деятельность 83 рынков по всей Украине и 32 в Киеве была прекращена в связи с нарушениями норм карантинного режима.

Напомним, председатель медицинской комиссии Киевсовета Олег Гелевей ранее заявил, что существовала возможность возобновить работу продовольственных рынков сразу же после Пасхальных праздников. По его словам, нужно разрешить работу малому и среднему бизнесу при условии соблюдения всех санитарных норм.

Украина Киев новости Виталий Кличко рынки
Сейчас вы просматриваете новость «У Кличко назвали список рынков в Киеве, которые уже заработали». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:41
Певец Шура снова заболел раком и сделал операцию
17:40
В Раде произошел конфликт из-за слова "хитросделанные"
17:17
У Зеленского сообщили о вероятном возврате Донбасса до конца года
17:06
У Кличко назвали список рынков в Киеве, которые уже заработали
17:00
Ветер любви 33 серия смотреть онлайн и обзор 07-05-2020 Видео
16:57
В Киеве стартовали испытания отечественного лекарства от коронавируса Видео
16:07
Только для богатых: эксперт осудил планы Кабмина задрать цены на обучение в вузах
15:51
Лукашенко обвинил Первый канал в "фейках" и выгнал российских пропагандистов
15:19
Шмыгаль рассказал, выйдет ли запустить метро до 22 мая
15:14
Рада приняла законопроект по борьбе с COVID-19 – чего ждать украинцам Видео
15:06
"Убирайте детей от экранов": Полякова вызвала Андре Тана на дуэль
14:36
Усик и Ломаченко угодили в Миротворец за православный фильм о дружбе с РФ
14:07
Вирус - вперед: в России зафиксировали новую вспышку Covid-19
13:47
Под Киевом задержали банду "оборотней в погонах" во главе с СБУшником
13:36
Кабмин уволил Монахову с поста языкового омбудсмена
13:07
Ученые рассказали, сколько лет жизни отнимает у людей коронавирус - Süddeutsche Zeitung
12:54
Гороскоп на 8 мая для всех знаков Зодиака: крутой поворот судьбы и неожиданная прибыль
12:51
"Снова врежет +22-25 градусов": сколько еще украинцам морозить носы Видео
12:28
Положим экономику Украины: мэр Черкасс обратился к Зеленскому
12:26
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 7 мая
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять