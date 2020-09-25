У Кравчука оценили скандальные заявления Фокина и рассказали о разногласиях в ТКГ

Витольд Фокин / Скриншот

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин может высказывать свою точку зрения, отличающуюся от взглядов других участников украинской делегации, заявил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, главное, чтобы Фокин не озвучивал свои скандальные идеи во время заседаний ТКГ.

Гармаш также отметил, что в украинской делегации в ТКГ существуют разногласия и высказываются разные мнения, однако он считает это позитивом.

"То, что у нас есть плюрализм мнений в делегации, я не считаю это каким-то негативом, в какой-то степени даже наоборот. По крайней мере мне это облегчает вести дискуссию с коллегами, поскольку если тот же Фокин будет поднимать свои идеи на делегации, то я смогу сказать и ему в том числе, что мы видели реакцию парламента и общества – идея неприемлема. Нужно разграничивать Фокина медийного и Фокина в делегации, в делегации у нас такие идеи даже не обсуждаются, он их не озвучивает, к счастью", — сказал он.

Представитель Донецка в ТКГ также напомнил, что минский процесс ориентирован на выполнение конкретного документа - комплекса мер.

"В комплексе мер обозначены темы, которые мы можем обсуждать. Мы не можем говорить даже о миротворцах, это компетенция Совбеза ООН либо "нормандской четверки", как минимум. Мы говорим об особенности самоуправления, модальности проведения местных выборов. Все остальное – это частные инициативы Фокина, Гармаша, Костина или кого-то другого. Нужно отличать медийность и дипломатический процесс", — резюмировал Гармаш.

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Ранее Фокин в эфире Украинского радио отметил, что можно использовать мандат Совета безопасности ООН и сформировать "международное временное правительство" на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и назвал воюющих там против Украины боевиков "повстанцами".