У Кравчука оценили скандальные заявления Фокина и рассказали о разногласиях в ТКГ

Витольд Фокин не озвучивает свои скандальные идеи на заседаниях ТКГ.
Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин может высказывать свою точку зрения, отличающуюся от взглядов других участников украинской делегации, заявил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, главное, чтобы Фокин не озвучивал свои скандальные идеи во время заседаний ТКГ.
Гармаш также отметил, что в украинской делегации в ТКГ существуют разногласия и высказываются разные мнения, однако он считает это позитивом.
"То, что у нас есть плюрализм мнений в делегации, я не считаю это каким-то негативом, в какой-то степени даже наоборот. По крайней мере мне это облегчает вести дискуссию с коллегами, поскольку если тот же Фокин будет поднимать свои идеи на делегации, то я смогу сказать и ему в том числе, что мы видели реакцию парламента и общества – идея неприемлема. Нужно разграничивать Фокина медийного и Фокина в делегации, в делегации у нас такие идеи даже не обсуждаются, он их не озвучивает, к счастью", — сказал он.
Представитель Донецка в ТКГ также напомнил, что минский процесс ориентирован на выполнение конкретного документа - комплекса мер.
"В комплексе мер обозначены темы, которые мы можем обсуждать. Мы не можем говорить даже о миротворцах, это компетенция Совбеза ООН либо "нормандской четверки", как минимум. Мы говорим об особенности самоуправления, модальности проведения местных выборов. Все остальное – это частные инициативы Фокина, Гармаша, Костина или кого-то другого. Нужно отличать медийность и дипломатический процесс", — резюмировал Гармаш.
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Ранее Фокин в эфире Украинского радио отметил, что можно использовать мандат Совета безопасности ООН и сформировать "международное временное правительство" на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и назвал воюющих там против Украины боевиков "повстанцами".
- Напомним, Витольд Фокин заявил, что будет готов выйти из переговорного процесса уже в сентябре в том случае, если его инициативы не будут в течение месяца позитивно восприняты Киевом.
- По его словам, Украина должна предоставить особый статус всем районам Донецкой и Луганской областей и объявить всеобщую амнистию участникам боевых действий.
- Также Фокин заявил, что Украина могла бы прописать в постановление о местных выборах какую-либо конкретную дату проведения избирательного процесса в ОРДЛО. В таком случае Россия и подконтрольные ей боевики не смогли бы что-то предъявить Киеву.