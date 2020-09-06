У Кравчука рассказали, чем обернется заявление Пушилина в адрес армии Украины

Режим перемирия на Донбассе может быть сорван - Казанский / УНИАН

Режим перемирия между Украиной и российско-террористическими войсками на Донбассе будет сорвано по инициативе боевиков. После возобновления обстрелов они вновь обвинят украинскую сторону в провокациях.

Об этом заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Денис Казанский в социальной сети Facebook.

По его словам, заявление Пушилина фактически означает, что шаткого перемирия в зоне конфликта на Донбассе больше не будет.

"Вооруженные формирования ДНР выставили Украине ультиматум и заявили, что завтра собираются нанести удар по позициям ВСУ. Таким образом, режиму прекращения огня, который худо-бедно держится с конца июля, приходит конец", - отметил журналист, акцентировав внимание на том, что на этот раз боевики открыто заявили, что первыми откроют огонь.

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Также участник ТКГ добавил, что контролируемые Москвой незаконные вооруженные формирования, которые не заинтересованы в мире на Донбассе, провоцируют срыв договоренностей, после чего вновь будут выступать с рядом обвинений в адрес Украины.

"В очередной раз видим, кому на самом деле нужно кровопролитие на Донбассе. Не украинская сторона, а именно подконтрольные России боевики сейчас выставляют ультиматумы и объявляют о намерении сорвать режим тишины. А когда обстрелы и разрушения возобновятся - снова будут орать про проклятых фашистов, которые ненавидят Донбасс", - подчеркнул Казанский.

Напомним, главарь "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским позициям под Горловкой. Причиной он назвал якобы нежелание украинцев зарыть траншеи, вырытые после перемирия 22 июля.

В штабе Операции объединенных сил в свою очередь заявили, что обнародованная Пушилиным информация не соответствует действительности, а силы ООС дадут адекватный ответ в случае нарушения режима перемирия.Читайте такжеУгроза Пушилина атаковать ВСУ: стало известно о реакции Зеленского