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"У меня есть деньги": пьяный "советник" Елены Зеленской на улице предлагал интим-услуги копам

2 сентября 2021, 08:24

Ростислав Дзундза признался полицейским, что любит мужчин и рассказал им интимные подробности своей личной жизни.

Скандал с Ростиславом Дзундзой / Скриншот

В сеть просочилось видео, на котором подвыпивший мужчина рассказывает полицейским о своих интимных предпочтениях, хвастается связями и объясняет, что он "не последний человек в Украине". Инцидент произошел возле здания Кабинета министров Украины.

Мужчина с бокалом вина называется заместителем министра экономического развития и советником Первой леди Елены Зеленской. Позже выяснилось, что главный герой ролика – Ростислав Дзундза, общественный деятель, глава ГО "Бюро соціальних та політичних розробок".

На видео Дзундза, держа бокал вина в руках, признался, что любит мужчин и стал делиться подробностями своей личной жизни. По словам помощника нардепа, его отталкивает "запах женщин", а сам он любит "красивых мужчин" и ничего плохого в этом нет.

Собеседники поинтересовались, кем приходится Дзундзе мужчина, который его сопровождает с бутылкой вина, на что экс-советник министра ответил: "Он мне даст на рот, но это не мой парень. У меня есть парень".

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На его странице в Facebook указано, что он работает в Верховной Раде Украины. Кажется, он лукавит – по данным ЧЕСНО, в ВР он действительно баллотировался в 2012 году от Радикальной партии Ляшко, однако не прошел. А в 2020 году пытался стать депутатом Киевского городского совета, но также безуспешно.

В его профиле на фейсбуке также есть селфи с Владимиром и Еленой Зеленскими, сделанные во время празднования Дня Независимости в Киеве. Он также позирует на трибуне, где выступал Зеленский с первой леди. Также есть короткое видео, где Дзундза в маске в цветах символа лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) стоит возле церкви.

Дзундза уже прокомментировал видео

Главный герой ролика 1 сентября прокомментировал СМИ инцидент, рассказав, что в тот вечер мог быть выпившим. По словам помощника нардепа, в откровенном разговоре с полицейскими он не увидел никакой проблемы и принес извинения, если кого-то обидел.

Ростислав Дзундза, общаясь с журналистами, также опроверг информацию о том, что является советником Елены Зеленской и помощником нардепа от "Слуги народа", и добавил, что не имеет никакого отношения к политическим партиям.

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Ранее в скандал из-за фото из Вашингтона угодил спикер Зеленского. Сергей Никифоров поинтересовался у пользователей, какое из фото на фоне Монумента Вашингтона лучше, однако его шутку люди не оценили.

viber
ЛГБТ Народный депутат Елена Зеленская
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