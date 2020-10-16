У министра Алексея Чернышева обнаружили коронавирус

Алексей Чернышов получил положительный результат COVID-19 / khersonline

Министр общин и территорий Алексей Чернышов заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что хоть он и получил положительный результат теста однако чувствует себя хорошо.

"Температура нормальная, все супер. Иду на самоизолицию на две недели, работать дистанционно", – отметил он.

Чернышев добавил, что Минрегион был одним из первых министерств, где был введен дистанционный способ работы.

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