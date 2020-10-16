У министра Алексея Чернышева обнаружили коронавирус

Министр развития общин и территорий пошел на двухнедельную самоизоляцию.
Министр общин и территорий Алексей Чернышов заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Министр отметил, что хоть он и получил положительный результат теста однако чувствует себя хорошо.
"Температура нормальная, все супер. Иду на самоизолицию на две недели, работать дистанционно", – отметил он.
Чернышев добавил, что Минрегион был одним из первых министерств, где был введен дистанционный способ работы.
Коронавирус в парламенте - о чем ранее сообщал Главред:
- Напомним, что в конце сентября из-за вспышки коронавируса в Верховной Раде было решено отменить пленарные заседания до 20 октября.
- Covid-19 был диагностирован у первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.
- Также положительный тест на коронавирус получил народный депутат от Слуги народа Жан Беленюк. Всего в Раде Covid-19 заразились почти 100 человек.
- 16 октября СМИ сообщили, что нардеп Николай Тищенко подхватил коронавирус.