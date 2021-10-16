"У нас будет 10 сложных дней": в СНБО рассказали, когда ждать начала пика новой волны коронавируса

В СНБО рассказали, когда ждать начала пика новой волны коронавируса / Reuters

Начало пика заболеваемости COVID-19 в Украине этой осенью начнется через полторы недели, с 25 октября, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в пятницу, 15 октября.

"Мы считаем, что пик будет с 25 октября, и у нас будет 10 дней сложных. Мы рассчитываем, что в больницах будет 50-55 тысяч человек одномоментно... Мы считаем, что наша система готова", — сказал Данилов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, в то же время существуют беспокойства по обеспечению больниц кислородом. Ведь в Украине сейчас бушует штамм коронавируса "Дельта", а в инфицированных им больных сложно поднимать уровень кислорода.

"Мы нуждаемся сейчас очень в больших объемах кислорода. Если раньше, когда человек болел, 5-7-10-12 литров хватало, то сегодня у нас есть случаи, когда нужно сразу 15-20-30", — подчеркнул секретарь СНБО.

Отметим, за сутки 15 октября коронавирус в Украине выявили у 12 983 жителей страны. В том числе заболели 1105 детей и медработников. За минувшие 24 часа были госпитализированы 2859 человек; летальных случаев - 277; выздоровели - 5874 человека.

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Ранее сообщалось, в Украине из всех госпитализированных из-за COVID-19 в течение сентября 97,1% были невакцинированны. Как рассказали в Центре общественного здоровья, речь идет о гражданах, которые не прошли полный курс вакцинации, то есть не получили две дозы препарата.

Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от COVID-19, очень маленький, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку. Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность.

Инфекционист Вадим Аристов назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.