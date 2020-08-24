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"У нас есть свои Мальдивы, своя Венеция, свой Берлин": Зеленский обратился к инвесторам

24 августа 2020, 23:22

О достижениях страны глава государства рассказал на украинском языке.

Зеленский
Зеленский записал рекламу Украины для инвесторов и IT / УНИАН

Президент Владимир Зеленский в День независимости Украины опубликовал видеоролик, в котором лично обратился к инвесторам на английском языке, и перечислил все преимущества страны.

"У нас есть свой Берлин, своя Венеция, свои Мальдивы. Украина зеленая, мирная и открытая", — заявил Зеленский в ролике, который обнародован в YouTube.

Глава государства назвал Украину "новым мировым технологическим центром" с блестящими инженерами, стартапами и низкими налогами для IT. Затем он перешел к сельскому хозяйству, рассказал о плодородных землях Украины и пообещал, что "вместе мы можем накормить мир".

Президент с уверенностью констатировал, что самая большая страна в Европе покажет настоящий прорыв".

"Украина сейчас — это то, что мы можем создать вместе и на чем вместе выиграть", — подытожил президент.

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Как ранее сообщалось, бывший президент Петр Порошенко заявил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский не понимает, что нужно гражданам Украины в День независимости, поэтому отказался проводить военный парад с привлечением военнослужащих и авиации.

Напомним, Украина отмечает 29-ю годовщину Независимости. По случаю праздника в Киеве запланировано много мероприятий, но традиционного парада не будет.

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