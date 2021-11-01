"У нас реально ад": волонтер рассказала, что творится в больницах Одессы из-за коронавируса

Коронавирус в Украине / pixabay

В Одессе, которая находится в "красной" зоне карантина, не хватает свободных мест в больницах для больных COVID-19.

Как рассказала на своей странице в Facebook волонтер и основатель благотворительного фонда Корпорация монстров Екатерина Ножевникова, люди тратят безумные деньги, чтобы попасть в стены медучреждения с надеждой на спасение, но и это не помогает, ведь кровати почти закончились.

"У нас реально ад. Звонки шквалом уже. Мест почти нет — на весь город чуть больше 20, в ручном режиме запихиваем кого куда можно. Берут только среднюю тяжесть. Реанимационные места – катастрофа. Очереди уже и в стационарах и дома лежат реанимационные", – пишет волонтер.

По словам Екатерины Ножевниковой, утром родственники одной пациентки нашли вертолет за 10 тыс. долларов для того, чтобы транспортировать больную в другой город, но места в больнице так и не нашли.

Также среди одесситов, больных COVID-19, есть проблема и с кислородом, люди уже выстраиваются в очереди за концентраторами.

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"Концентраторы привозят, мы их моем, меняем фильтры и сразу уже выдаем стоящим в очереди", — говорит волонтер.

По ее словам, людям, которые не больны ковидом, но нуждаются в интенсивной терапии, попасть в реанимацию также сложно, ведь отделения — заполнены.

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"У двух сотрудников фонда близкие загремели в реанимации (не "ковид") и мы им с трудом нашли место. "Ковид" снес всю систему", — говорит Екатерина Ножевникова.

Чтобы спастись от смертельной болезни, люди продают последнее, попадают в долги, но и это, к сожалению, не всегда помогает.

"Параллельно этому, с утра, ищу место для бабушки, которую дочь тянет уже три недели. Она уже все продала. Долги 50 тыс. На последнем вызове у нее, общаюсь с врачом скорой - пациентка терминальная. Сделать ничего нельзя. Сатурация 30. Извините. Объясняю дочери, что мама умирает. Слышу крик. Сплошной крик. Прошу сесть с мамой рядом, взять за руку и просто дать ей спокойно уйти", — рассказывает волонтер.

Иногда родственники госпитализированных даже не знают, в какую больницу попадают их родные с COVID-19 и обращаются за помощью к благотворительнице.

"Ищу пациента, которого госпитализировали 15:10 в район. Вчера поступил запрос от друзей. Родственники не знают, в какой из двух больниц найти близкого. А денег ехать нет. Помогите найти. Я нашла. Умер 20.10. Сегодня 1.11. Как такое может быть? Моя голова отказывается все это принимать", - говорит волонтер.

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Больные звонят благотворителям с критическим уровнем кислорода в крови и просят концентраторы, вместо того чтобы обивать пороги больниц в поисках свободных мест.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин утверждал, что власти прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 в стране в конце октября и до середины ноября. Постепенный спад ожидается до конца текущего года и в первом квартале 2022 года.