"У нас трупы в коридоре": в киевской больнице не дали койку 92-летнему старику

В киевской больнице не дали койку 92-летнему старику / УНИАН

В киевской городской клинической больнице №3 (на Левобережье) 92-летнего пенсионера с подозрением (который не мог нормально дышать и задыхался) оставили в коридоре на носилках.

Соответствующую короткую видеозапись опубликовал на своем Telegram-канале телеведущий Максим Назаров.

"Сегодня госпитализировали знакомого в третью киевскую больницу имени Запорожца [на самом деле расположенную на улице имени Петра Запорожца - Главред]. Пообщался с ним ‒ ох*ел. На скрине ‒ ситуация по палате. На видео ‒ задыхающийся дедушка, которого только привезли и оставили в коридоре", ‒ написал он.

Кроме того, Назаров со слов своего знакомого передал диалог двух медсестер. Те на ломаном русском языке якобы возмутились тому, что привезли крайне пожилого пациента. Для него, мол, не найдется койки и вообще в коридорах больницы лежат трупы пациентов.

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