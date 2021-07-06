"У**ок, б**дь": в метро Киева мужчина с криком "какая ж*па" шлепнул девушку по попе и получил отпор

В метро Киева произошла потасовка между мужчиной и девушкой, которую он хлопнул по попе / Скриншот Telegram-канал Киев Оперативный

В метрополитене Киева между станциями Площадь Льва Толстого и Дворец спорта мужчина подошел к девушке и со словами "какая ж*па!" шлепнул ее по попе. Однако дама не растерялась и побежала за ним. Догнав деятеля, девушка обложила его трехэтажным матом и поколотила руками. Ее обидчик, пытаясь выдержать испытание боем, во время потасовки даже успел отобрать швабру у сотрудницы метрополитена.

Как сообщает Киев Оперативный, инцидент произошел в 00:10 6 июля возле эскалатора на переходе между станциями Площадь Льва Толстого и Дворец спорта. Согласно заявлениям свидетелей происшествия, потасовка случилась после того, как мужчина подошел к молодой девушке и нанес ей шлепок ладонью по пятой точке. Сопровождал он свои действия фразой: "Какая ж*па!".

Девушку оскорбили такие действия – в ответ она, разозленная подобным поступком, в нецензурной форме объяснила мужчине, что он не имеет права распускать руки. После этого она набросилась на своего обидчика и начала колотить его ладонями.

После того, как мужчина получил несколько пощечин, он принялся оскорблять девушку нецензурными словами. Далее к ним подошла еще одна дама с парнем, которая также дала пощечину деятелю.

Обидчик девушки во время потасовки с горем пополам теперь уже пытался защититься и сам. Для этого он забрал у сотрудницы метро швабру, чтобы оттолкнуть девушку. Впрочем, виновнику ситуации это не помогло – он все же успел получить еще несколько ударов.

Напомним, в мае в метро Москвы на станциях Пролетарская и Крестьянская застава мужчина бегал возле вагонов и хватал девушек за попу. Одна из пострадавших пожаловалась, что ее ущипнули два дня подряд. После этого она написала заявление в полицию.