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У Путина нагло ответили на требование Украины прекратить раздачу паспортов РФ на Донбассе

6 ноября 2020, 12:37

Позиция Украины расходится с Минскими договоренностями, считает Дмитрий Песков.

Путин, Песков
Дмитрий Песков и Владимир Путин / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Украины прекратить раздачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

По его словам, РФ продолжит "защиту этнических русских" на Донбассе, несмотря на требования Украины, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о требовании Украины отозвать указ Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса, Песков сказал: "Что значит, Россия должна? А разве Украина не должна заботиться о своих гражданах? Если Украина считает людей, проживающих на юго-востоке Украины своими гражданами, разве она не должна о них заботиться, разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды этих граждан?".

По словам пресс-секретаря Путина, позиция Украины якобы "коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер".

"В Минском комплексе не указано, там нет такого положения (о прекращении выдачи российских паспортов, - ред.)", - добавил Песков.

Читайте такжеРоссия раскрыла свои объятия жителям Донбасса и раздаст 800 тысяч паспортовНапомним, ранее Путин внес изменения в свой указ от 2017 года, на основании которого лица с "паспортами" "ДНР" и "ЛНР" больше не обязаны на территории РФ предъявлять документы, подтверждающие их гражданство Украины, статус лица без гражданства или гражданство другого государства.

В частности, Путин изменил президентский указ от 2017 года, на базе которого так называемые "документы" из ОРДЛО уже признавались в России. Из документа была исключена формулировка "гражданами Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим".

Раздача паспортов РФ на Донбассе:

  • Российский глава государства Владимир Путин в июле прошлого года подписал указ, на основании которого Россия предложила жителям Донбасса получить свое гражданство в упрощенной форме. Для этого от них требовали документы, в которых указано постоянное место проживания в Донецкой и Луганской областях по состоянию на апрель 2014 года.
  • В июне 2020 года заместитель председателя Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что гражданство России на неподконтрольном Донбассе уже получили 187 тысяч человек. До конца года Москва планирует раздать еще 800 тысяч своих паспортов.
  • Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников считает, что Украина не будет наказывать таких граждан, однако они должны будут сделать выбор и отказаться от одного из гражданств.
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