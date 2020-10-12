У Путина рассказали, когда Украина может получить российскую вакцину от коронавируса

Украина может получить российскую вакцину от коронавируса / Reuters

В России готовы поставлять вакцину против коронавируса Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В комментарии журналистам он подчеркнул, что главным в этом вопросе является желание Украины получить вакцину РФ, сообщает УНИАН.

"Президент (Владимир Путин, - ред.), вы знаете, не исключил такую возможность", - сказал Песков.

На вопрос о том, идёт речь о продаже или гуманитарной помощи, Песков отметил: "Конечно, на платной основе, а на какой? Это зависит от страны, от запроса".

По его словам, сейчас завершается третий этап апробирования одной вакцины и скоро завершится третий этап апробирования второй вакцины.

"Наступит период массового производства... вы знаете, что со многими странами Россия осуществляет сотрудничество, помогает с вакцинами, поставляет вакцины. Здесь фактор только один - Владимир Путин такой возможности не исключил, главное понять - хочет этого Украина или не хочет для своих граждан", - добавил Песков.

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Ранее нардеп от Слуги народа Александр Качура заявил, что решение о закупке вакцины должно приниматься независимо от того, кто будет производителем - Индия, Китай, США либо Россия.

Качура напомнил, что Украина покупает достаточно других товаров у России.

Ранее Качура заявил, что Украина "не имеет права" отказываться от эффективной вакцины независимо от производителя. По его словам, Украина будет обязана договариваться с РФ о закупке вакцины от Covid-19, если будет доказана эффективность препарата.