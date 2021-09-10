УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Разумкова снова коронавирус: как себя чувствует спикер украинского парламента

10 сентября 2021, 21:59
Прослушать новость
Остановить

Инфекцию показал тест, который политик сдал перед посещением Ялтинской европейской стратегии.

Дмитрий Разумков болен коронавирусом / Facebook

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков снова заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня. Завтра собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен был дискутировать на тему верховенства права в Украине", - сообщил Разумков.

Теперь он надеется, что сможет посетить мероприятие онлайн.

"Для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коронавирус. Он оказался положительным... Надеюсь, что смогу выступить online. Находиться на самоизоляции, некоторое время работать дистанционно. К счастью, чувствую себя хорошо", - добавил спикер ВР.

Также он написал, что на сегодняшний день явных признаков и симптомов коронавирусной инфекции он не ощущает и надеется, что так будет и в дальнейшем.

Реклама

"Буду находиться на самоизоляции, некоторое время работать дистанционно. К счастью, чувствую себя хорошо ", - заключил председатель Совета.

Напомним, впервые у Разумкова обнаружили коронавирус 11 ноября прошлого года.

Ранее стало известно, что Разумков еще не вакцинировался от COVID-19. Такую ситуацию он пояснил тем, что уже переболел инфекцией и у него есть антитела.

viber
коронавирус Дмитрий Разумков
Сейчас вы просматриваете новость «У Разумкова снова коронавирус: как себя чувствует спикер украинского парламента». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Надя Дорофеева в крошечных трусиках с мокрыми волосами похвасталась идеальным телом в ваннойНадя Дорофеева в крошечных трусиках с мокрыми волосами похвасталась идеальным телом в ванной Рак диагностируется у 81% пациентов: врачи узнали об опасном недостатке в организмеРак диагностируется у 81% пациентов: врачи узнали об опасном недостатке в организме Карантин в Украине могут усилить с 13 сентября: названы регионы, где ситуация с COVID хуже всегоКарантин в Украине могут усилить с 13 сентября: названы регионы, где ситуация с COVID хуже всего Названа худшая привычка, которая повышает давление и усиливает появление тромбовНазвана худшая привычка, которая повышает давление и усиливает появление тромбов Хотят ли украинцы новых благословенных темных временХотят ли украинцы новых благословенных темных времен

Последние новости

22:17

Подача газа без разрешения обернется ударом по СП-2: Германия поставила условие проекту Газпрома

21:59

У Разумкова снова коронавирус: как себя чувствует спикер украинского парламента

21:30

Бабье лето сменится морозами и настоящим снегом: синоптики рассказали о погоде в Украине осенью

21:29

"Украинцы нам братский народ": Лавров заявил о готовности России возобновить отношения с Украиной

21:13

С туалетной бумагой и вареньем: россиянин проснулся в гробу - видео Видео

Реклама
19:51

Стало известно, от какого препарата скончался маленький Никита в Днепре: укол сделала мама-фармацевт Видео

19:35

"Скоро число инфицированных коронавирусом украинцев будет 10 тысяч в сутки": иммунолог дал прогноз Видео

19:25

Непростой удар башкой об камушек, или "джампинг" по-кремлёвски мнение

19:20

Без очередей и задержек на границе: на Закарпатье запустят электронную систему пропуска в ЕС Видео

19:18

Названы съедобные масла, которые продлевают жизнь Видео

19:03

Четыре признака тромбов: на что срочно обратить внимание Видео

18:59

"Иисус-Plaza": киевлян удивили новым жилым комплексом, где между небоскребов стоит храм

18:54

ДТП под Киевом: наехавшая на ребенка пообещала пострадавшей новые кроссовки и исчезла Видео

18:47

Как отличить съедобные грибы от несъедобных: ядовитые грибы, первая помощь при отравлении грибами

18:37

Рак почки: назван менее известный предупреждающий признак болезни Видео

18:33

"Стали "наркоманами" за рулем": Арахамия заподозрил Авакова в резонансных делах против "слуг народа" Видео

18:03

Что нужно кушать, чтобы "омолодить" организм - ответ специалиста

17:55

То, как вы принимаете душ, может травмировать ваше сердце и мозг Видео

17:50

Экологическая модернизация: на меткомбинате Ильича достроили установки за $20 миллионов

17:50

Кадры не оставят равнодушным: Секретная служба США обнародовала архивные фото теракта 11 сентября Фото

Реклама
17:49

"Страны должны делиться вакциной": в ВОЗ рассказали, что поможет человечеству победить коронавирус Видео

17:45

О чем говорят брови: эти "подсказки" помогут понять женщину с первого взгляда Видео

17:40

Плесень, "убитая" мебель и антисанитария на кухне: как Одесские студенты заселялись в общежития Видео

17:37

12-летнего ребенка с ножевым ранением увезли в больницу прямо со школы на Киевщине: что произошло

17:33

Контрудар Украины и провокации на Донбассе: ВСУ решительно отреагируют на учения Запад-2021

17:29

Рада запретила в украинской рекламе сексизм: появились крупные штрафы

17:25

Шевченко: За 7 месяцев 2021 года выдано более 4,4 млрд грн ипотечных кредитов

17:22

Ксения Мишина устроила горячие танцы на столе на съемках шоу Україна має талант Видео

17:04

Устрицы: зачем их есть и как готовить Видео

16:57

В Швеции новоиспеченным родителям не разрешили назвать сына Владимир Путин

16:51

"Упадет за несколько секунд": Трамп пофантазировал о своем боксерском поединке с Байденом Видео

16:40

Лукашенко разменял государство на безопасность своей задницы мнение

16:33

Как звучит Днепр: в городе открыли необычную арт-инсталляцию

16:27

Авиация, катера и спецподразделения: Украина резко усилила охрану границ с Беларусью

16:26

На Ровенщине мужчину едва не убил картофель Видео

16:22

Приметы на 11 сентября: что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи Видео

16:08

Оскаровский комитет выбрал 5 фильмов: кто представит Украину на Оскаре 2022

16:05

"Главное - желание": Кучма рассказал, что ждет Зеленского на встрече с Путиным

16:00

"Работала фармацевтом": что известно о женщине, которая в Днепре убила сына смертельным уколом

16:00

Гороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака: плохие новости, охлаждение чувств или успех

Реклама
15:56

"У нас будет пик": врач предупредил о резком всплеске заболеваемости COVID-19 в Украине Видео

15:36

Возмездие за Крым и Донбасс: ЕС продлил еще на полгода персональные санкции против РФ Видео

15:29

Monatik презентовал клип на песню С.О.В.А. Видео

15:25

Большая война РФ и Украины: у Путина после слов Зеленского заявили об "апокалиптических ожиданиях" Видео

15:11

Ковидный иммунитет: что нужно знать Видео

15:03

Шмыгаль рассказал, сколько денег украинцам добавят на субсидии

15:00

Отбили прохожие: неадекват душил девушку удавкой посреди улицы в Одессе Видео

14:51

"Да поможет ему Господь": Тищенко после нападения на Лероса в Раде пошел в церковь Видео

14:42

"Мы стали врагами": Зеленский заявил о разрыве Украины с Россией и призвал уважать Киев Видео

14:16

Обматерил и ударил дверью по голове: в Запорожье маршрутчик набросился на пенсионера Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять