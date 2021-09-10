У Разумкова снова коронавирус: как себя чувствует спикер украинского парламента

Дмитрий Разумков болен коронавирусом / Facebook

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков снова заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня. Завтра собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен был дискутировать на тему верховенства права в Украине", - сообщил Разумков.

Теперь он надеется, что сможет посетить мероприятие онлайн.

"Для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коронавирус. Он оказался положительным... Надеюсь, что смогу выступить online. Находиться на самоизоляции, некоторое время работать дистанционно. К счастью, чувствую себя хорошо", - добавил спикер ВР.

Также он написал, что на сегодняшний день явных признаков и симптомов коронавирусной инфекции он не ощущает и надеется, что так будет и в дальнейшем.

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"Буду находиться на самоизоляции, некоторое время работать дистанционно. К счастью, чувствую себя хорошо ", - заключил председатель Совета.

Напомним, впервые у Разумкова обнаружили коронавирус 11 ноября прошлого года.

Ранее стало известно, что Разумков еще не вакцинировался от COVID-19. Такую ситуацию он пояснил тем, что уже переболел инфекцией и у него есть антитела.