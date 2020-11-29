У Саакашвили случился роман с нардепом от Слуги народа – СМИ

У Саакашвили роман с нардепом от Слуги народа Ясько / Коллаж: Страна

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, возглавляющий исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, завел роман с нардепом от Слуги народа Елизаветой Ясько.

Как сообщает Страна со ссылкой на собственные источники, пара живет вместе со средины лета в резиденции в поселке Лесники.

Первые совместные снимки Ясько и Саакашвили начали появляться в Сети в июне 2020 года. Это, как правило, были фотографии в кругу друзей. В частности, они отдыхали в компании известного журналиста Дмитрия Гордона, певицы Оли Поляковой, продюсера Михаила Ясинского.

/ Фото: Страна

Журналисты заметили, что 13 октября Ясько как глава украинской делегации принимала участие в онлайн-заседании Постоянного комитета ПАСЕ. Она задавала вопрос об ущемлении украинского языка в Крыму Дуне Миятович, комиссару Совета Европы по правам человека, находясь в этот момент в кабинете Саакашвили. Позади были книжные полки с библиотекой грузинско-украинского политика.

/ Фото: Страна

/ Фото: Страна

/ Фото: Страна

Коллеги по парламенту якобы уже давно знают о романе Саакашвили и Ясько. Нардепы заметили, что Елизавета в последнее время "светится от счастья", несмотря на большую разницу в возрасте со своим партнером.

"Во фракции уже давно обсуждают эти отношения. Конечно, не в партийном чате, а так, между собой. Они вместе. Правда, для многих непонятно, зачем Лизе это нужно. Это даже не тот человек, который поможет ей построить карьеру. А вот у Саакашвили было очень много романов, все же знают о его страсти к молоденьким украинкам", - рассказал изданию один из депутатов.

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