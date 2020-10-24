У Тихановской рассказали о сроках визита в Украину и назвали главную ошибку Лукашенко

Режим Александра Лукашенко "уже шатается из стороны в сторону", считает Анна Красулина.
Визит лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Украину откладывается из-за эпидемии коронавируса, а также в связи с событиями в Беларуси.
Как рассказала в эфире телеканала Украина 24 пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, встречи в Украине не подтверждены.
"Вполне вероятно, что встретимся уже после окончания эпидемии. Так что про встречи конкретно я вам сказать не могу", - сказала Красулина.
По ее словам, последние протестные события в Беларуси заставляют Тихановскую "держать руку на пульсе".
"У нас на воскресенье объявлен народный ультиматум и с понедельника забастовка. Поэтому сейчас у нас прежде всего сами события, а потом уже политические встречи", - пояснила она.
Красулина считает, что режим Александра Лукашенко "уже шатается из стороны в сторону".
"Он делает ошибку за ошибкой - уже сходил в СИЗО и КГБ, признав наличие политзаключенных, он часть из них уже отпустил, что для него неестественно. Ему это крайне тяжело делать. Кроме того, на воскресенье хотели собрать многотысячный митинг сторонников Лукашенко, и не смогли этого сделать. По сути дела, он показал всей стране, что никто, даже из регионов, не поехал на этот митинг", - добавила пресс-секретарь Тихановской и отметила, что сейчас "происходит последняя делегитимизация Лукашенко".
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- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.