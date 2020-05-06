У Зеленского ответили на предложение Лукашенко приехать на парад Победы

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко / president.gov.ua

В пресс-службе Офиса президента прокомментировали предложение президента Беларуси Александра Лукашенко президентам стран бывшего Союза приехать на парад Победы в Минск.

Как подчеркнули в пресс-службе ОП, президент Владимир Зеленский не поедет в Беларусь на парад Победы 9 мая.

На время карантина в Украине зарубежные визиты Зеленского не запланированы, рассказали РБК-Украина в ОП.

"Президент не рассматривает поездки в Минск на 9 мая", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил лидеров стран бывшего Советского Союза приехать в Минск на Парад победы.

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - подчеркнул белорусский президент.